Copa Davis: João Fonseca abre duelo entre Brasil e França; veja confrontos

Foi definido, nesta sexta-feira (31), o sorteio dos jogos entre França e Brasil, pela primeira rodada do Qualifier da Copa Davis. A competição, que começa neste sábado (1º), é a maior e mais tradicional competição entre nações do tênis. Caberá ao mais jovem da equipe, João Fonseca, iniciar o confronto.

O jovem de 18 anos e 99º melhor tenista do mundo terá a responsabilidade de inaugurar o duelo frente à França. O atleta é o mais jovem brasileiro na história no top 100 e jogará, a partir das 10h30 (de Brasília), contra o 15º do mundo, Ugo Humbert, em confronto realizado no piso duro e coberto de Orleans, na França. Será o primeiro embate entre os dois tenistas.

Veja todos os confrontos do Brasil na Copa Davis

O sorteio também definiu o duelo entre Thiago Wild, 76º, contra Arthur Fils, 19º, logo a seguir, por volta das 12h. O francês leva vantagem de 1 a 0 no confronto direto.

Já no domingo (2), a partir das 10h, a dupla de Marcelo Melo e Rafael Matos abre o embate contra os especialistasPierre Herbert e Benjamin Bonzi. Na sequência, Thiago Wild irá encarar Humbert em confronto inédito e, para fechar o confronto, João Fonseca pega Fils. Neste último jogo, inclusive, o carioca leva vantagem de 2 a 0 no confronto direto. Vale lembra que todos os confrontos terão transmissão do DSports, que passa na Sky+.

Ugo Humbert e João Fonseca abrirão o confronto entre França e Brasil, pela Copa Davis (Foto: Divulgação/CBT)

A equipe vencedora voltará a jogar na última rodada do Qualifier em setembro, que leva o vencedor para o Final 8, a fase final da competição, disputada em novembro.