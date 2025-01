Pontos no tênis: quanto vale cada torneio na ATP e WTA?

No tênis profissional, os rankings da ATP e da WTA são essenciais para determinar o desempenho e a posição dos atletas no circuito mundial. Esses rankings são calculados com base nos pontos conquistados pelos jogadores em torneios ao longo de um período de 52 semanas. Cada torneio oferece uma quantidade específica de pontos dependendo de sua categoria, e entender como esses pontos são atribuídos é fundamental para acompanhar o esporte. O Lance! te explica como funcionam os pontos no tênis.

Como funcionam os rankings ATP e WTA?

Os rankings da ATP (Associação de Tenistas Profissionais) e da WTA (Associação de Tênis Feminino) servem para classificar os jogadores e jogadoras de acordo com o desempenho em torneios oficiais. Esses rankings determinam as posições dos atletas e influenciam diretamente a participação em torneios, incluindo a definição dos cabeças de chave.

Os sistemas de pontuação são baseados em categorias de torneios, como Grand Slams, ATP 1000, WTA 1000, ATP 500, WTA 500, ATP 250, WTA 250, entre outros. Quanto maior a importância do torneio, maior é a quantidade de pontos atribuída aos participantes.

Além disso, os rankings são atualizados semanalmente, considerando os resultados dos últimos 52 torneios jogados por cada atleta. Para os homens, os melhores resultados em até 19 torneios contam no cálculo, enquanto no circuito feminino são considerados até 16 torneios.

Pontos no tênis: ranking da ATP

Os torneios do circuito masculino são divididos em quatro categorias principais: Grand Slams, ATP 1000, ATP 500 e ATP 250. Além disso, há categorias inferiores, como os torneios da série Challenger, que incluem seis níveis diferentes de competições. Os Grand Slams, os eventos mais importantes do circuito, são organizados pela ITF (Federação Internacional de Tênis), mas seus pontos contam para o ranking da ATP.

Quantidade de pontos no tênis por torneio da ATP:

Grand Slams: O vencedor ganha 2.000 pontos, enquanto o finalista soma 1.200 pontos. Semi-finalistas recebem 720 pontos, e os tenistas que chegam às quartas de final obtêm 360 pontos.

O vencedor ganha 2.000 pontos, enquanto o finalista soma 1.200 pontos. Semi-finalistas recebem 720 pontos, e os tenistas que chegam às quartas de final obtêm 360 pontos. ATP 1000: Esses torneios premiam o campeão com 1.000 pontos. Os finalistas recebem 600 pontos, enquanto semi-finalistas e quartas de final acumulam 360 e 180 pontos, respectivamente.

Esses torneios premiam o campeão com 1.000 pontos. Os finalistas recebem 600 pontos, enquanto semi-finalistas e quartas de final acumulam 360 e 180 pontos, respectivamente. ATP 500: Vencedores acumulam 500 pontos. Finalistas, semi-finalistas e jogadores das quartas de final ganham 300, 180 e 90 pontos, respectivamente.

Vencedores acumulam 500 pontos. Finalistas, semi-finalistas e jogadores das quartas de final ganham 300, 180 e 90 pontos, respectivamente. ATP 250: Campeões recebem 250 pontos, com os finalistas somando 150 pontos. Para quem alcança as semifinais e quartas de final, os valores são 90 pontos e 45 pontos.

Campeões recebem 250 pontos, com os finalistas somando 150 pontos. Para quem alcança as semifinais e quartas de final, os valores são 90 pontos e 45 pontos. Nos torneios Challenger, a pontuação varia de acordo com a categoria, começando em 50 pontos para os campeões e diminuindo para os classificados em posições inferiores.

Pontos no tênis: ranking da WTA

A WTA possui um sistema semelhante ao da ATP, mas com algumas diferenças na atribuição de pontos. Os torneios femininos são divididos em cinco categorias principais: Grand Slams, WTA 1000 Mandatory, WTA 1000 Non-Mandatory, WTA 500, WTA 250 e WTA 125.

Quantidade de pontos por torneio da WTA:

Grand Slams: As campeãs somam 2.000 pontos, com finalistas recebendo 1.300 pontos. Semi-finalistas acumulam 780 pontos, enquanto jogadoras nas quartas de final conquistam 430 pontos.

As campeãs somam 2.000 pontos, com finalistas recebendo 1.300 pontos. Semi-finalistas acumulam 780 pontos, enquanto jogadoras nas quartas de final conquistam 430 pontos. WTA 1000 Mandatory : Vencedoras levam 1.000 pontos. Finalistas, semi-finalistas e quartas de final somam 650, 390 e 215 pontos, respectivamente.

: Vencedoras levam 1.000 pontos. Finalistas, semi-finalistas e quartas de final somam 650, 390 e 215 pontos, respectivamente. WTA 1000 Non-Mandatory: Pontuação igual à categoria anterior, mas a participação não é obrigatória.

Pontuação igual à categoria anterior, mas a participação não é obrigatória. WTA 500: Campeãs recebem 470 pontos, com as finalistas e semi-finalistas acumulando 305 e 185 pontos.

Campeãs recebem 470 pontos, com as finalistas e semi-finalistas acumulando 305 e 185 pontos. WTA 250: Garante 280 pontos para as campeãs e 180 para as finalistas. Jogadoras nas semifinais e quartas recebem 110 e 60 pontos, respectivamente.

Garante 280 pontos para as campeãs e 180 para as finalistas. Jogadoras nas semifinais e quartas recebem 110 e 60 pontos, respectivamente. WTA 125: Categoria inferior, com campeãs somando 160 pontos e finalistas 95 pontos.

Diferenças entre ATP e WTA

Apesar de os sistemas de pontuação serem similares, existem diferenças importantes entre os dois circuitos. Na ATP, o número do torneio (1000, 500, 250) representa exatamente os pontos ganhos pelo campeão. Já na WTA, especialmente em eventos 1000, a pontuação pode variar conforme a obrigatoriedade do torneio e o tamanho da chave.

Outro ponto é o número de torneios considerados no cálculo do ranking. No circuito masculino, são até 19 torneios, enquanto na WTA, o limite é de 16. Isso pode impactar a estratégia dos atletas, que precisam equilibrar o número de competições para otimizar a pontuação.

Torneios obrigatórios e corridas para as finais

Além dos rankings gerais, tanto a ATP quanto a WTA possuem rankings específicos para as finais de temporada: Race to Turin no masculino e Race to Jeddah no feminino. Esses rankings consideram apenas os pontos acumulados no ano e determinam os oito melhores jogadores e jogadoras que participam dos torneios finais.