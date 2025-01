Quem é Ugo Humbert, adversário de João Fonseca na Copa Davis?

João Fonseca, número 99 do mundo, fará sua estreia na Copa Davis contra Ugo Humbert, neste sábado (1º). O confronto, que será o primeiro do após a histórica campanha no Australian Open, abrirá o duelo entre Brasil e França. A partida será realizada em Orleans, justamente no país europeu.

Nascido em Metz, na França, Humbert tem 26 anos, é canhoto e tem o "backhand" de duas mãos. O tenista tem 1,88m de altura, pesa 73kg e vem de um ótimo final de 2024 e um bom começo de temporada em 2025.

No ano passado, o francês atingiu seu maior resultado com a final do Masters 1000 de Paris, jogando em condições parecidas a de Orleans. Na campanha, derrotou Carlos Alcaraz, o antigo campeão do torneio, Karen Khachanov e só parou em Alexander Zverev na decisão.

Nesta temporada, chegou às oitavas no Australian Open, só parando no mesmo Zverev, que foi o vice-campeão do torneio — e ainda venceu um set do alemão. Além disso, disputou a United Cup vencendo Dominik Stricker, 299º, mas perdendo para Flavio Cobolli, 32º, em três sets apertados.

Ugo Humbert e João Fonseca abrirão o confronto entre França e Brasil, pela Copa Davis (Foto: Divulgação/CBT)

Humbert tem um bom histórico jogando em casa no piso duro e coberto. O tenista soma títulos em Marselha no ano passado e em casa, em Metz, em 2023. Ao todo, são seis títulos ATP na carreira, os maiores ano passado no ATP 500 de Dubai, nos Emirados Árabes, e em 2021 na grama de Halle, na Alemanha.

Ugo demitiu recentemente Jeremy Chardy do cargo de técnico e trabalha hoje em dia com Fabrice Martin. Este será o primeiro duelo entre Humbert e João Fonseca no circuito mundial.