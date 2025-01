Empresário de Federer diz que Fonseca será um dos líderes com Alcaraz e Sinner

Tony Godsick, empresário e sócio de Roger Federer, concedeu uma entrevista ao jornal italiano La Stampa. O norte-americano, ao ser questionado sobre um possível domínio completo do circuito por Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ele apontou também o carioca João Fonseca.

— Por enquanto eles são os melhores, mas em breve terão uma boa concorrência. (João) Fonseca, (Alex) Michelsen, (Learner) Tien, (Jakub) Mensik, Tommy Paul são todos fortes. Depois de vinte anos dominados por três jogadores, haverá mais equilíbrio. O tênis sempre produz campeões e hoje goza de excelente saúde. E o italiano está em ótima forma — afirmou Tony ao “La Stampa”.

João Fonseca já foi abordado por Tony Godsick, da “Team 8”, agência que pertence a Roger Federer. O empresário fez uma proposta ao brasileiro, mas o jovem recusou e preferiu manter seus pais como responsáveis pela sua carreira. Em entrevista ao site “Clay”, Fonseca afirmou que pensou bastante sobre a decisão, mas, por enquanto, está “esperando para encontrar o caminho certo e acertar”.

— Pensamos muito com minha família sobre isso. Conversamos sobre a ideia de ter um agente, mas, por enquanto, estamos bem. Não terei um agente nem assinarei com uma agência ainda. Meus agentes são meus pais. Estamos vivendo o presente com calma, pensando muito bem, porque é uma decisão para toda a carreira. Essas são escolhas importantes, e, por enquanto, estamos esperando para encontrar o caminho certo e acertar — disse o carioca de 18 anos.

João Fonseca, o destaque brasileiro na Copa Davis

O grande destaque do Brasil na Copa Davis deste ano é João Fonseca. O brasileiro se tornou uma sensação do tênis mundial após vencer Andrey Rublev em sua estreia em Grand Slams no Australian Open. Esta é a segunda vez que o tenista de 18 anos defende o Brasil na Copa Davis.