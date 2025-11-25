Nesta terça-feira (25), a divulgação da lista preliminar de inscritas do Osasco São Cristóvão Saúde para o Mundial de Clubes gerou indagações dos torcedores de vôlei. Uma das surpresas foi Natália Zilio confirmada entre os nomes. A atleta disputou a última temporada pelo clube, mas estava no aguardo da transferência para a China. Já o outro ponto de incertezas foi a ausência da oposta Tifanny entre as jogadoras.

continua após a publicidade

➡️ FIVB anuncia tabela do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino; confira

➡️ Às vésperas do Mundial de Clubes de Vôlei, sede é cercada de incertezas

Em nota oficial, o Osasco afirma que a inclusão de Natália na lista preliminar do Mundial não garante que a atleta entrará em quadra. Ainda de acordo com o posicionamento, "a inclusão de nomes além do plantel atual que disputa a Superliga 25/26, faz parte do planejamento estratégico para que o Osasco esteja preparado para diferentes cenários, sempre respeitando os prazos formais".

Apesar do reforço de Natália, a equipe osasquense pode ter o desfalque importante de Tifanny Abreu. A Federação Internacional de Vôlei não proíbe a participação de atletas trans, mas a oposta precisa de autorização do Comitê de Elegibilidade de Gênero, órgão máximo da entidade. Na nota, o Osasco afirmou que a jogadora está passando por esse procedimento, ainda na tentativa de poder atuar no campeonato.

continua após a publicidade

Tifanny não foi autorizada para inscrição na lista preliminar por não ter realizado os testes exigidos pelo Comitê. Agora, a atleta deverá entregar os documentos e exames solicitados. Após isso, será definida a autorização ou não da jogadora.

Tijuca e Osasco pela Superliga de vôlei feminino (Foto: Thiago Mendes / TTC)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

continua após a publicidade

Confira a nota oficial do Osasco na íntegra:

"O Osasco Voleibol Clube vem a público prestar esclarecimentos sobre a inscrição de atletas para o Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Feminino 2025, competição organizada pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB), que será realizada em dezembro, em São Paulo.

Em relação à ausência do nome da atleta Tifanny Abreu na lista preliminar de inscritas divulgada recentemente, o clube esclarece que a situação está diretamente relacionada ao fato de que Tifanny está se submetendo ao procedimento de autorização pela FIVB através do Comite de Elegibilidade (Sex Eligibility Committee), procedimento exigido pela FIVB para participação, em competições internacionais.

O clube reitera seu total apoio e suporte a Tifanny, que está cumprindo todas as etapas e procedimentos previstos nessas normas de elegibilidade. Por se tratar de um processo em andamento e que envolve informações médicas, jurídicas e técnicas, o clube não comentará detalhes, mas reforça que se trata de um trâmite regulatório novo e próprio das competições FIVB.

Conforme o regulamento do Mundial, os clubes devem enviar uma lista preliminar de atletas. A inclusão de nomes além do plantel atual que disputa a Superliga 25/26, faz parte do planejamento estratégico para que o Osasco esteja preparado para diferentes cenários, sempre respeitando os prazos formais. A presença de uma atleta na lista preliminar não significa, por si só, participação garantida no Mundial com a camisa de Osasco.

O Osasco Voleibol Clube reafirma seu compromisso com a inclusão, o respeito, a transparência e o cumprimento das regras que regem o voleibol nacional e internacional. Continuaremos ao lado de Tifanny, apoiando-a em todas as instâncias cabíveis para tentar viabilizar sua participação no Mundial, sempre em conformidade com as decisões das autoridades competentes.

Por fim, o clube faz um apelo público para que qualquer debate sobre o tema seja conduzido com respeito à atleta e a todas as jogadoras, rejeitando ataques pessoais e manifestações discriminatórias."

Lista de atletas do Osasco inscritas no Mundial

Centrais: Mayhara, Valquíria, Larissa, Geovana e Lara Ponteiras: Maiara, Maira, Natália Zillo, Natália Danielski, Giovanna, Baird e Lorena Opostas: Bianca Cugno e Rebeca Levantadoras: Jenna Gray, Marina Sioto e Ana Berto Líberos: Camila Brait, Sophia e Molinari Santos

