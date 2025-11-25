Praia Clube leva susto, mas vence duelo mineiro pela Superliga Feminina

Na noite desta terça-feira (25), o Praia Clube recebeu o Mackenzie no Ginásio do UTC, em Uberlândia, em duelo mineiro válido pela sétima rodada da Superliga Feminina de Vôlei. A equipe da casa levou um susto no terceiro set, mas saiu vencedora da partida por 3 a 1, nas parciais de 25/21, 25/17, 17/25 e 25/17.

continua após a publicidade

➡️ Sem Tifanny e com Natália, Osasco define lista preliminar para o Mundial de Clubes de Vôlei

➡️ Praia Clube é o último invicto da Superliga masculina

A jogadora premiada com o troféu VivaVôlei foi também a maior pontuadora da partida. A oposta Morghan Fingall anotou 18 pontos, essenciais para o resultado positivo do Praia Clube. Entre eles, 15 foram de ataque e três de bloqueio.

A vitória leva o Praia Clube à quarta posição da Superliga, com 15 pontos. O time começou mal o campeonato, mas se recuperou e acumula cinco vitórias em oito jogos. Já o Mackenzie é o nono colocado, com seis pontos após dois triunfos em sete confrontos.

continua após a publicidade

Como foi o jogo?

A partida teve início com placares acirrados, mas o Praia Clube conseguiu abrir uma pequena distância na segunda metade e levou a vantagem até o final, ao melhorar o sistema de defesa e de bloqueio. Assim, a equipe venceu a primeira parcial por 25 a 21. Já o segundo set, que acabou em 25 a 17, teve amplo dominío do time da casa sobre o Mackenzie.

Na terceira parcial, o confronto tomou contornos de mais equilíbrio. O Mackenzie demorou, mas se encontrou no jogo e apresentou dificuldades ao adversário, que não se adaptou a tempo. Com isso, a equipe visitante devolveu o 25 a 17. Afastando as chances de tie break, o Praia Clube foi imponente no quarto set e fechou em mais um 25 a 17, garantindo a vitória por 3 sets a 1 e somando três pontos importantes na tabela.

continua após a publicidade

Praia Clube vence Mackenzie pela Superliga Feminina (Foto: Divulgação/ Praia Clube Uberlândia)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Próximos compromissos pela Superliga Feminina

O Praia Clube volta à quadra nesta sexta-feira (28), às 18h30 (de Brasília). O duelo é contra o Barueri, fora de casa. Já o Mackenzie recebe o Tijuca, também às 18h30 (de Brasília), mas de domingo (30).