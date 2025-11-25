Entre esta quinta-feira (25) e o próximo domingo (30), a cidade de Kitakyushu, no Japão, recebe a segunda etapa do ano da Copa do Mundo de Skate Street. O Brasil terá dez representantes na disputa, somando as categorias masculina e feminina. Entre os nomes confirmados, não aparece a fenômeno Rayssa Leal. A atleta, que recentemente se formou no ensino médio, abriu mão da competição para focar na reta final da vida escolar.

Mesmo sem Rayssa Leal, a nação verde-amarela conta com um time de peso. Entre as mulheres, Pâmela Rosa, Isabelly Ávila e Maria Almeida estarão na briga pelo primeiro lugar. Já entre os homens, serão sete representantes do país: Kelvin Hoefler, Giovanni Vianna, Felipe Gustavo, Ivan Monteiro, Filipe Mota, João Lucas Alves e Wallace Gabriel.

Entre os skatistas internacionais, destacam-se as japonesas campeãs olímpicas Momiji Nishiya e Coco Yoshizawa, e o bicampeão olímpico, também do Japão, Yuto Horigome. Além de contarem com o ótimo retrospecto recente na carreira, os atletas também terão a vantagem de disputar em casa.

Yuto Horigome foi medalhista de outo nas Olimpíadas de Tóquio (Foto: Andreas Solaro / AFP)

Formato de disputa

Ao todo, 40 atletas de cada gênero participam da Copa do Mundo de Skate Street. Passam da classificatória e das quartas de final, os 16 melhores, após terem a oportunidade de duas voltas, com a melhor nota sendo considerada.

Já na semifinal, é adicionada a etapa de manobras. São duas voltas e duas manobras para cada skatista. Após a soma das notas da melhor volta e da melhor manobra, seguem vivos oito atletas. A partir dessa fase, a competição é transmitida pela Worldskate.tv.

Na final, cada um dos oito atletas têm direito a três voltas e três manobras. Novamente, a nota é composta melhor nota de cada uma das etapas.

A Copa do Mundo de Skate Street

Organizada pelo World Skate, entidade que regula o esporte no cenário internacional, a WST Street World Cup é o campeonato mundial da modalidade street de skateboarding. O torneio conta com etapas ao longo do ano e pontua os atletas no ranking oficial da Federação, sendo critério fundamental para a classificação olímpica.

Na única etapa de 2025, em junho, nenhuma brasileira avançou à final. A maior surpresa ficou por conta da eliminação de Rayssa Leal. O Brasil chegou à disputa pelo pódio com Giovanni Vianna, Felipe Gustavo e Ivan Monteiro, mas os atletas não terminaram entre os três melhores. No calendário, havia outra disputa prevista no ano. Seria em setembro, nos Estados Unidos, mas foi cancelada apenas dois meses antes.