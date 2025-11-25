Lewis Hamilton está próximo de bater recorde negativo na F1; entenda

Após um oitavo lugar no Grande Prêmio de Las Vegas e a duas etapas para o fim da temporada 2025 da Fórmula 1, Lewis Hamilton pode atingir um recorde negativo pessoal na elite do automobilismo. O heptacampeão passa pelo pior ano de sua carreira, conforme ele mesmo descreveu, e a fase ruim pode ser concretizada na pontuação que conquistou em 2025.

O piloto da Ferrari não subiu ao pódio em nenhuma corrida principal na temporada, ficando na quarta posição em três ocasiões. Em sprints, seus melhores resultados foram um 1º lugar, na China, e uma 3ª colocação, em Miami. Com o mau desempenho recorrente em 2025, Hamilton pode encerrar a temporada com o seu menor número de pontos desde 2010, ano em que a Fórmula 1 adotou o sistema atual de pontuação. A duas etapas do fim, Hamilton soma 152 pontos.

Até aqui, o ano em que o britânico acumulou menos pontuação foi em 2012. No entanto, naquela época, a F1 contava com 20 corridas na temporada, quatro a menos que no cenário atual. Para não abaixar essa marca, Hamilton precisa somar 38 pontos nas duas etapas restantes, a do Qatar e a de Abu Dhabi. Há 58 pontos em jogo, considerando 25 em cada corrida e oito na sprint do Qatar.

Carro de Lewis Hamilton na garagem após desistência da corrida no GP de São Paulo (JEAN CARNIEL / POOL / AFP)

GP do Qatar de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

SÁBADO-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO

🏎️ Classificação sprint - 14h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real