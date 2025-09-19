O judô dos Jogos da Juventude, em Brasília, só começa no domingo, mas já tem um campeão: Miguel Rodrigues, de 15 anos. No entanto, a batalha que esse jovem cearense venceu vai muito além dos tatames. Superado um linfoma descoberto em julho de 2024, esse atleta de Fortaleza está pronto para celebrar a vida e seguir praticando o esporte que ama.

Campeão brasileiro sub-13 regional, em Natal, e quinto colocado, aos 13 anos, no sub-15 brasileiro, entre outras conquistas, Miguel Rodrigues estava classificado para os Jogos Escolares e o Brasileiro quando recebeu o diagnóstico do linfoma.

- Foi um choque muito grande, porque tive que parar o judô e cheguei a pensar que nunca mais poderia voltar - relembra, em entrevista exclusiva ao Lance!, o atleta, que começou no esporte aos dois anos e meio, por influência do pai, Marcondes, também judoca.

De onde veio tanta força para dar a volta por cima?

- Primeiramente, da minha fé em Deus e da minha família e meus amigos, que que sempre estavam ao meu lado me dando força e minha vontade de voltar aos tatames que era muito grande - destaca o judoca, na véspera do embarque, sábado, para Brasília, onde estará nos Jogos da Juventude.

Miguel Rodrigues em seu início no judô abraçado pelo pai, Marcondes (Arquivo pessoal)

Com sessões de quimioterapia e radioterapia, o tratamento do jovem judoca durou oito meses. E ele é muito grato aos dois locais onde venceu o câncer e à equipe que esteve ao seu lado por todo o tempo:

- Queria fazer um agradecimento aos Hospitais Peter Pan e Albert Sabin, em especial às doutoras Márcia Lima e Bruna Alcântara, que passaram maior parte do tratamento comigo, à enfermeira Kayla Andréa, que sempre me deu força. Também agradeço ao meu Sensei Bento, Ana e Gabriel, que estiveram comigo durante todo o tratamento. Também agradeço à Sensei Glaucia, que é minha segunda mãe. Aos meus amigos Kauã, Stanley, D'Ávila, Léo,Diego e Anderson, que sempre estiveram comigo. E a minha família e amigos em geral, que estavam torcendo pela minha cura e orando para que tudo desse certo.

O pai de Miguel também agradece a agilidade com que Peter Pan e Albert Sabin trataram de seu filho:



- Ele nunca perdeu a chama de querer voltar ao judô. Apesar de ser um linfoma, graças aos dois hospitais, que foram rápidos. O linfoma cresceu bastante, assustou os médicos, mas, nas primeiras quimios, graças a Deus, desapareceu. Graças a Deus, ao esporte e ao judô, ele não teve nenhuma recaída, fez o tratamento tranquilo, não sentiu enjoo. Ele fez tratamento como se fosse tratando uma gripe. O Miguel nunca reclamou de nada, pelo contrário - conta Marcondes.

Antes ele que os irmãos

Durante o tratamento, Miguel deu uma aula de empatia e fez questão de passar força ao pai:



- Ele agradecia a Deus por ter acontecido com ele e não com os irmãos. Como ele é o mais forte, preferia mil vezes acontecer com ele do que com os irmãos. Esse tratamento foi muito pesado, doloroso, não só pra ele, mas toda a família. Eu ficava preocupado, e ele foi minha fortaleza, nunca deixou me abater, iria tirar de letra e que daqui a pouco voltaria a competir.



- Por mais incrível que pareça, durante a radioterapia, o Miguel voltou ao judô e foi campeão das seletivas municipal e estadual para os Jogos da Juventude 2025 . Ele também lutou na Copa Natal e medalhou na categoria júnior e cadete, foi vice-campeão cearense neste ano. E também medalhou em categoria sênior.



- Miguel foi um guerreiro, fez o tratamento sem nenhuma recaída, não reclamava de nada. Hoje, quando vejo ele lutando, parece que ele voltou mais forte. Tenho certeza de que Miguel só suportou por causa do judô, que o fez mais forte. Ele estará de volta aos Jogos da Juventude. Ele vai defender o nosso estado. Para mim, ele já é um vitorioso, como pai, técnico, amigo. Ele é o maior campeão. Se a medalha vier, será só um título, mas o que ele superou, vale mais que qualquer vitória - garante o pai.

Dois momentos mais delicados

Durante esses longos oito meses, dois momentos foram ainda mais delicados para Miguel:

- O momento mais difícil foi minha primeira internação, porque tive que me isolar de tudo. E o outro foi que, durante o tratamento, perdi o meu avô Oscar, de 101 anos, que me tinha como filho, me dava muita força nas competições e é meu exemplo de homem.

Lições após o câncer

Apesar de tão jovem, o atleta do Ceará guarda importantes lições da batalha contra o câncer:

- Quando você crê em Deus, nada é impossível. E também aprendi que nunca devemos desistir dos nossos sonhos, diante de qualquer adversidade.

Um vencedor nos Jogos da Juventude

E o que significa voltar aos Jogos da Juventude, após tudo o que superou fora dos tatames?



- Uma vitória e superação. Porque depois de tudo que passei, voltar a disputar os Jogos da Juventude já me torna um vencedor.



Disso, ninguém duvida.

* O repórter viaja a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)