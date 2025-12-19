VÍDEO: Aos 50 anos, Anderson Silva nocauteia Woodley e volta com tudo ao boxe
Brasileiro Anderson Silva não tomou conhecimento de Woodley
O brasileiro Anderson Silva parece envelhecer como um vinho. Aos 50 anos, o histórico lutador continua sua tremenda trajetória no boxe, desta vez com um grande nocaute sobre outro ex-campeão do UFC, o norte-americano Tyron Woodley.
Esta foi a quarta vitória de ''Spider'' no boxe profissional, sem contar com os outros combates que o brasileiro fez há mais de 20 anos. Desde que saiu do UFC, Anderson venceu nomes como Tito Ortiz, Julio Cesar Chavez Jr e, agora, Tyron Woodley.
— Olhem para esses caras. Eu tenho jovens me empurrando, os meus técnicos e o meu time no Brasil. Estou muito feliz de poder continuar fazendo o que amo, irmão. Tentei manter a distância, mas tive muita sorte. Obviamente, a sorte é o preparo e eu tenho muita sorte porque me preparo muito — comentou Anderson após a luta.
Leia detalhes do combate de Anderson Silva
Round 1 - Anderson cerca e tenta dominar o ringue. Tyron investe muito nos jabs no corpo. Anderson não solta nenhum golpe e parece estudar a movimentação do adversário. No minuto final do round, ''Spider'' finalmente solta um bom direto de esquerda, mas Woodley acerta mais golpes no assalto.
Round 2 - Silva começa com maior senso de urgência, finta com bons uppercuts e dá um tremendo knockdown em Woodley. O norte-americano cai, mas não parece bem. FIM DE LUTA! Vitória do ''Spider''!
FICHA TÉCNICA
Jake Paul x Anthony Joshua
📆 Data: 19 de dezembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 19h (preliminares) e 22h (card principal)
🌍 Local: em Miami, nos Estados Unidos
📺 Onde assistir: YouTube (card preliminar) e Netflix (card principal)
Card Principal (22h, somente na Netflix)
Peso pesado, 8 rounds
Jake Paul (12-1, 7 KOs) x Anthony Joshua (28-4, 25 KOs)
Luta peso leve junior - unificação dos cinturões Ring/IBF/WBA/WBO, 12 rounds
Alycia Baumgardner (16-1, 7 KOs) x Leila Beaudoin (13-1, 2 KOs)
Luta peso cruzador, 6 rounds
Anderson Silva (4-2, 3 KOs no boxe, 34-11 no MMA) venceu Tyron Woodley (0-3 no boxe, 19-7-1 no MMA) por nocaute - R2
Luta peso leve Jr, 6 rounds
Jahmal Harvey (2-0, 1 KO) venceu Kevin Cervantes (5-1, 5 KOs) por decisão unânime
Card Preliminar (19h, no YouTube da Netflix)
Luta pelo título indiscutível do peso galo, 10 rounds
Cherneka Johnson, (19-2, 8 KOs) venceu Amanda Galle (12-1-1, 1 KO) por decisão unânime
Luta pelo cinturão peso leve WBC, 10 rounds
(C) Caroline Dubois (12-0-1, 5 KOs) venceu Camilla Panatta (8-3-1, 1 KO) por decisão unânime
Luta pelo cinturão peso palha WBC, 10 rounds
(C) Yokasta Valle (34-3, 10 KOs) venceu Yadira Bustillos (11-2, 2 KOs) por decisão majoritária
Luta peso meio-médio, 8 rounds
Avious Griffin (18-1, 17 KOs) venceu Justin Cardona (10-2, 5 KOs) por KO - R1
Luta peso cruzador, 4 rounds
Keno Marley (1-0) venceu Diarra Davis Jr (2-2, 1 KO) por decisão unânime
