Multimedalhista capixaba celebra novo momento nos Jogos da Juventude

De 2022 a 2024, Enzo Pegorette levou a bandeira do Espírito Santo ao pódio do Wrestling dos Jogos da Juventude. Nesta semana, em Brasília, o capixaba está experimentando um novo momento na maior competição multiesportiva para atletas de até 17 anos do país. Dessa vez, o multimedalhista retorna como árbitro.

Bronze há três anos, prata em 2023 e campeão na edição passada, o atleta capixaba guarda ótimas memórias das primeiras participações:

- Tenho muitas lembranças boas desde a parte de treinamentos para a competição como os treinos de campo com a seleção Capixaba até as emoções que vivi nos jogos. Guardo sensações de disputa luta por luta com muita garra e levando no coração todas as pessoas que participaram para minha classificação, desde minha família, técnicos, companheiros de treino e torcedores. - recorda Enzo, em entrevista ao Lance!

E como está sendo essa nova experiência na competição organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB)?

- Retornar como árbitro aos jogos da Juventude é uma experiência extraordinária (vídeo abaixo). Saber que por 3 anos estava disputando dentro desse tapete pelas medalhas da maior competição da Juventude do país e agora o retorno para estar do outro lado da luta é enriquecedor. Saber que vinha equipe de arbitragem para aprender mais sobre as regras e aprimorar técnicas de luta. Depois de bastante estudo, confiaram a mim uma oportunidade de apitar e, após concluir os cursos, passar nas provas e concluir os estágios obrigatórios, entrei para o quadro nacional de árbitros da CBW. É uma grande alegria e, para além, trabalhar no nosso Instituto em Linhares para formação de novos árbitros, tendo atualmente dois alunos do IEP (Instituto Enzo Pegorette) estudando no curso de formação, além do meu pai, Josemar, que também faz parte do quadro nacional.

Frutos dos Jogos da Juventude

O multimedalhista capixaba do Wrestling aponta os frutos do evento que está reunindo um recorde de 4.700 atletas de 27 estados:

- Os Jogos da Juventude são a competição máxima desta faixa etária no ramo escolar. Através dessa iniciativa, o COB e as Confederações parceiras realizam um trabalho que incentiva os jovens e descobre novos atletas que futuramente podem representar o nosso país no âmbito internacional. Além disso, ficar no topo dos rankings das Confederações. Graças aos Jogos da Juventude fui incentivado ao longo desses três anos a dar o meu máximo para participar das seleções. Por conta disso, me preparei a ponto de alcançar por duas vezes a Seleção Brasileira de wrestling: sub-17 e sub-20.

Enzo Pegorette como atleta dos Jogos da Juventude (Foto: Arquivo/COB)

Para Enzo, o que mais lhe agrada na competição é 'a capacidade de unir todos os atletas dos esportes olímpicos em uma competição de alto nível e realizar uma integração entre as modalidades'.

- Isso é um diferencial dos outros eventos e que faz os jogos da Juventude ser a grande competição que atualmente é.

Emoção de ver o pai também trabalhando no evento

Enzo também está radiante por ver o pai em ação nos Jogos da Juventude:



- A emoção é tamanha, porque é um trabalho em conjunto que é realizado. O Instituto IEP tem como objetivo desenvolver atletas especializados para o alto rendimento, absorvendo recomendações do COB utilizadas nos jogos da Juventude. Meu pai trabalha bastante para que esses jovens alcancem a excelência Esportiva e também excelência na vida. É a segunda vez que ele está presente como técnico, através de um trabalho baseado em metodologia científica e nos estudos do esporte para máxima qualidade e focado no alto rendimento.

