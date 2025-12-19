Saiba quem pode dar adeus ou garantir os playoffs na rodada decisiva da NFL
Com Broncos e Rams já garantidos, briga pelas vagas restantes incendeia a rodada da NFL
A temporada regular da NFL entra em sua fase mais crítica, e esta rodada promete ser o divisor de águas para diversas franquias. Com Denver Broncos (AFC) e Los Angeles Rams (NFC) já devidamente classificados para os playoffs, outras nove equipes entram em campo com chances matemáticas de garantir uma vaga no mata-mata já nesta rodada da NFL.
A disputa está acirrada tanto na Conferência Americana quanto na Nacional, especialmente na semana 16, quando a NFL se torna ainda mais relevante.
Conferência Americana (AFC)
- New England Patriots: Uma vitória ou empate contra os Ravens no Sunday Night Football garante os Pats nos playoffs pela primeira vez na era pós-Belichick, realizando um sonho para qualquer fã da NFL.
- Buffalo Bills: Josh Allen precisa vencer os Browns e torcer por um tropeço de Texans ou Colts. Uma verdadeira saga na NFL.
- Jacksonville Jaguars: Os Jags garantem a vaga com vitória sobre os Broncos + derrota ou empate de Texans ou Colts.
- Los Angeles Chargers: O time de Jim Harbaugh se classifica se vencer os Cowboys e os Texans tropeçarem contra os Raiders. Momentos decisivos para os entusiastas da NFL.
Conferência Nacional (NFC)
- Philadelphia Eagles: Líderes da divisão, os Eagles levam a NFC East se vencerem os Commanders ou se os Cowboys perderem.
- Chicago Bears e Green Bay Packers: Os dois rivais históricos se enfrentam no sábado. Quem vencer garante a vaga, desde que o Detroit Lions perca ou empate seu compromisso.
- San Francisco 49ers: Os atuais vice-campeões carimbam a vaga com uma vitória simples sobre os Colts no Monday Night Football. Certamente um grande momento para os fãs que adoram a NFL.
- Seattle Seahawks: Após a vitória épica contra os Rams na quinta-feira (18), Seattle precisa apenas de um tropeço dos Lions para confirmar sua presença entre os grandes da NFL neste emocionante campeonato.
