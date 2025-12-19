Um dos maiores artistas marciais da história, Anderson Silva continua desafiando o tempo e, nesta sexta-feira, ao vivo na Netflix, será uma das principais estrelas do último grande evento de esportes de combate de 2025. A partir de 19h, a Netflix transmite, primeiro em seu canal no YouTube e depois exclusivamente em seu serviço de streaming, o evento Dia do Julgamento, evento de boxe organizado em conjunção com a empresa MVP (Most Valuable Promotions). O LANCE! acompanha todo o evento AO VIVO - Atualização: a campeã Yokasta Valle coloca seu cinturão peso palha WBC em jogo contra Yadira Bustillos AGORA!

continua após a publicidade

Peso meio-médio: Avious Griffin (18-1, 17 KOs) venceu Justin Cardona (10-2, 5 KOs) por KO - R1

Avious Griffin se recuperou de sua primeira derrota como profissional cheio de estilo. Com agressividade, ''The Underdog'' conecta duros golpes em Cardona e o adversário não consegue levantar na contagem.

Peso cruzador: Keno Marley (1-0) venceu Diarra Davis Jr (2-2, 1 KO) por decisão unânime

Keno, que representou o Brasil em duas Olimpíadas, dominou Diarra Davis Jr na primeira luta da noite e venceu bem em sua estreia profissional, com direito a knockdown no primeiro assalto.

continua após a publicidade

ANDERSON SILVA AO VIVO

O 'Spider' voltará a lutar como profissional após três anos fora e algumas lutas de exibição. Nesta sexta-feira, o ex-campeão peso médio do UFC enfrenta Tyron Woodley, outro atleta vindo do MMA e que também conquistou um cinturão do UFC, no peso meio-médio.

LUTA PRINCIPAL DE GIGANTES

Além de Anderson Silva, que enfrenta Tyron Woodley, também ex-campeão do UFC, o Dia do Julgamento terá, na luta principal, o youtuber Jake Paul em ação. O norte-americano terá a oportunidade de chocar o mundo e superar Anthony Joshua, ex-campeão unificado dos pesos pesados do boxe e medalhista de ouro olímpico em Londres-2012.

continua após a publicidade

Jake Paul enfrenta Joshua (Foto: Divulgação/Netflix)

FICHA TÉCNICA

Jake Paul x Anthony Joshua

📆 Data: 19 de dezembro de 2025

⏰ Horário: A partir de 19h (preliminares) e 22h (card principal)

🌍 Local: em Miami, nos Estados Unidos

📺 Onde assistir: YouTube (card preliminar) e Netflix (card principal)

Card Principal (22h, somente na Netflix)

Peso pesado, 8 rounds

Jake Paul (12-1, 7 KOs) x Anthony Joshua (28-4, 25 KOs)

Luta peso leve junior - unificação dos cinturões Ring/IBF/WBA/WBO, 12 rounds

Alycia Baumgardner (16-1, 7 KOs) x Leila Beaudoin (13-1, 2 KOs)



Luta peso cruzador, 6 rounds

Anderson Silva (3-2, 2 KOs no boxe, 34-11 no MMA)s x Tyron Woodley (0-2 no boxe, 19-7-1 no MMA)



Luta peso leve Jr, 6 rounds

Jahmal Harvey (1-0, 1 KO) x Kevin Cervantes (5-0, 5 KOs)

Card Preliminar (19h, no YouTube da Netflix)

Luta pelo título indiscutível do peso galo, 10 rounds

Cherneka Johnson, (18-2, 8 KOs) x Amanda Galle (12-0-1, 1 KO)

Luta pelo cinturão peso leve WBC, 10 rounds

(C) Caroline Dubois (11-0-1, 5 KOs) x Camilla Panatta (8-2-1, 1 KO)

Luta pelo cinturão peso palha WBC, 10 rounds

(C) Yokasta Valle (33-3, 10 KOs) x Yadira Bustillos (11-1, 2 KOs)

Luta peso meio-médio, 8 rounds

Luta peso cruzador, 4 rounds

