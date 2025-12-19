Flamengo supera Mackenzie, volta à liderança da Superliga e segue invicto

Nesta sexta-feira (19), o Sesc RJ Flamengo superou o Mackenzie por 3 sets a 1, nas parciais 27/25, 23/25, 20/25 e 18/25. A partida foi válida pela 11ª rodada da Superliga Feminina de vôlei, a última do primeiro turno da competição, e aconteceu no Ginásio do Mackenzie, em Belo Horizonte (MG).

Lorena foi premiada com o Troféu VivaVôlei. A central saiu do banco no segundo set e marcou oito pontos, com uma atuação essencial para a remontada rubro-negra. A maior pontuadora da partida foi Simone Lee, do Flamengo. A ponteira marcou 17 pontos, sendo 15 de ataque e dois de bloqueio.

Com o resultado, o Flamengo fecha o primeiro turno da Superliga na liderança e de forma invicta, com 11 vitórias em 11 jogos. Já o Mackenzie permanece na décima colocação, com 9 pontos.

Como foi o jogo válido pela Superliga?

O Flamengo começou na frente, mas logo viu o Mackenzie virar. A equipe da casa abriu três pontos de vantagem, no 11 a 8. O Rubro-Negro aumentou o volume de jogo e chegou ao empate no 17º ponto, forçando o técnico adversário a parar o jogo. Após isso, a reta final foi acirrada. O Mackenzie foi o primeiro a chegar ao set point, mas fechou a parcial apenas no 27 a 25, em ponto de saque.

O terceiro set foi equilibrado do início ao fim, com as equipes novamente se alternando na frente do placar, com ritmo parecido ao da parcial anterior. Em diferença mínima, um ataque para baixo da ponteira Simone Lee deu a vitória ao Flamengo por 25 a 23.

Sesc RJ Flamengo na Superliga Feminina 25/26 (Foto: Paula Reis/ Flamengo)

Como se tornou habitual no confronto, a terceira parcial também teve contornos acirrados. No entanto, o volume da partida diminuiu um pouco, e os times passaram a errar mais, principalmente no saque. Em erro de rodízio do adversário, o Flamengo abriu 19 a 17. Nesse momento, Gabriel Leite parou o jogo. Na volta, o Rubro-Negro aumentou a vantagem e venceu por 25 a 20, em ace da Karina.

No terceiro set, o Flamengo demonstrou sua superioridade e chegou a abrir 9 a 3, a maior vantagem da partida até então. A equipe visitante seguiu dominante, aumentou a distância e fechou a parcial em 25 a 18, vencendo o jogo por 3 sets a 1.

