Bia Haddad cai na estreia de Roland Garros; João Fonseca joga mais tarde

Bia Haddad Maia, número 23 do mundo, levou a virada e foi superada, nesta terça-feira (27), na estreia de Roland Garros, Grand Slam no saibro. A brasileira caiu diante da norte-americana Hailey Baptiste, 70ª do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/1, após 2h17min de duração, na quadra 7 do complexo do Aberto da França.

continua após a publicidade

➡️Thomaz Koch prega cautela com João Fonseca, que estreia terça em Roland Garros

Esta é a segunda eliminação seguida em estreias da brasileira no maior torneio no piso lento. Vivendo uma temporada difícil, Bia Haddad conseguiu seu melhor resultado de 2025 na semana passada, quando alcançou a primeira semifinal do ano. Na ocasião, pelo WTA de Estrasburgo, a paulista desbancou a americana Emma Navarro, nona do mundo, e parou diante da campeã Elena Rybakina. Como não defende pontos, ela deve sofrer pouco ou nada no ranking a ser divulgado após o evento, em 9 de junho.

Estreante no Grand Slam francês aos 23 anos, Hailey Baptiste recentemente subiu 20 posições no ranking, alcançando sua melhor colocação na carreira. No WTA de Roma, também disputado no saibro, a americana furou o qualifying e chegou à terceira rodada.

continua após a publicidade

Bia Haddad chegou até a semifinal do WTA de Estrasburgo (Foto: Franck FIFE / AFP)

O jogo

No primeiro set, a rival pressionou bastante o saque de Bia, teve chances, mas a brasileira com aces se safava. No final, aproveitou a oscilação da adversária para quebrar e fechar com saque demolidor por 6/4. Foram 14 winners e 10 erros de Haddad Maia.

No segundo set, Bia saiu quebrando e dava pinta que venceria fácil, mas Baptiste voltou a calibrar seu backhand paralelo e com winners fez cinco games seguidos. Ela deu dupla-falta, permitiu uma quebra de Haddad Maia. A brasileira teve um 0/30 no nono game, mas Baptiste virou com o saque e fechou por 6/3.

continua após a publicidade

Baptiste então ganhou confiança e seguiu comandando o jogo com uma Bia mais passiva e com poucas ações no jogo. Baptiste fez duas quebras, abriu 4 a 0 e Bia tentou reagir, teve chance de quebra no sexto game, mas Baptiste se salvou em longo game. Depois, a brasileira sacou em 15/40 no 1/5, salvou os match-points, mas levou mais winners e acabou derrotada. Baptiste acertou 48 winners na partida.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

João Fonseca estreia mais tarde

Ainda nesta terça-feira (27), outro brasileiro faz sua estreia em Roland Garros. A partir das 12h, João Fonseca encara o polonês Hubert Hurkacz, vice de Djokovic no último sábado (24) no ATP de Genebra. O jovem de 18 anos busca recuperação após uma sequência de três derrotas seguidas, no Masters 1000 de Madri, Challenger de Estoril e Masters de Roma. A partida terá transmissão pela ESPN e Disney+.