O rival de João Fonseca na estreia de Roland Garros, nesta terça-feira (27), em horário a ser confirmado, viveu seu melhor momento em Grand Slams em 2021, quando alcançou as semifinais de Wimbledon. Naquela semana, inclusive, o polonês Hubert Hurkacz, então 18º do mundo foi o algoz da última partida oficial do octacampeão Roger Federer, por 6/3, 7/6 e 6/0. Foi apenas a 14ª derrota do gênio suíço em 119 jogos em seu torneio preferido.



Naquela primeira semana de julho de 2021, o polonês perderia na rodada seguinte à vitória sobre o ex-número 1 do mundo e vencedor de 20 Grand Slams. O algoz de Hurkacz foi o italiano Matteo Berrettini (9º do mundo).

O triunfo sobre o ídolo Federer foi o maiore da carreira do polonês:



- Tinha bastante confiança no meu jogo nesse momento, sabia que estava jogando um bom tênis na grama em Wimbledon e, especialmente, depois de vencer o Medvedev em cinco sets. Foi estressante. mas também muito emocionante. Quando era criança, sempre admirei o Roger, era o meu ídolo. Ganhou tantas vezes em Wimbledon que ter a oportunidade de jogar com ele ali em quadra foi algo que sempre quis fazer - relembrou Hurkacz, que, no último sábado, perdeu a final do ATP 250 de Genebra para o sérvio Novak Djokovic.

João Fonseca prevê estreia muito difícil

Em Grand Slams, aos 28 anos, o polonês soma 36 vitórias em 63 partidas. Já João Fonseca, aos 18 anos, fará apenas sua terceira partida neste nível de torneio diante do atual 31º do mundo e ex-top 6 (em 2024), em confronto inédito.

Mais jovem brasileiro a triunfar em um ATP, em Buenos Aires, em fevereiro, no saibro, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira vem de três derrotas seguidas. E sabe que o duelo de estreia em Paris será um grande desafio:

- O jogo contra o Hurkacz vai ser bem difícil, um jogador com quem eu nunca treinei. Vai ser uma experiência nova. Um jogador que é experiente no tour. Não é a melhor superfície dele, mas, do mesmo jeito, ele é um jogador top 30, já foi top 10, então vai ser muito difícil.

