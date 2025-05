Um dos momentos marcantes da homenagem a Rafael Nadal, neste domingo (25), em Roland Garros, foi a presença de Novak Djokovic, Roger Federer e Andy Murray ao lado do recordista de títulos em Paris. Afinal, são raríssimas as aparições do Big 4, protagonistas da melhor geração da história da modalidade, no mesmo local. Principalmente do ex-tenista suíço, o primeiro dos quatro a se aposentar, em 2021, após 103 títulos, com destaque para os 20 de Grand Slams.

Federer, aliás, foi o primeiro de seus três principais adversários que Nadal enfrentou na capital francesa. Foi na semifinal de 2005, ano da primeira de suas 14 conquistas. Ao todo, foram seis duelos entre o espanhol e o suíço em Roland Garros, os demais foram nas decisões de 2006, 2007, 2008 e 2011, além da semifinal de 2019. Todos com vitória do ex-tenista nascido em Palma de Mallorca.

- É incrível o quão dominante ele foi aqui. Ele é tão incrível, e sou muito feliz que ele tenha recebido a homenagem. Penso que significou muito a Rafa. Fico honrado de ter enfrentado Rafa nesta quadra - destacou o suíço, dono de 20 Grand Slams.



E, graças ao Rei do Saibro, o gênio nascido na Basileia é o recordista de vice-campeonatos na Cidade-Luz (quatro vezes). O único título de Federer no torneio foi em 2009, quando Nadal sofreu a primeira de suas quatro derrotas em 116 jogos, para o sueco Robin Soderling, nas oitavas de final. Em toda a carreira, o clássico 'Fedal' foi disputado 40 vezes, com 24 triunfos do espanhol.



Fatos sobre Nadal contra Djokovic, Federer e Murray em Paris

Djokovic, por sua vez, foi o único a derrotar Nadal duas vezes em Roland Garros. Essas façanhas foram nas quartas de 2015 e na semifinal de 2021. O Rei do Saibro, por sua vez, superou o adversário em outras oito ocasiões no torneio: nas quartas de 2006 e de 2022, nas semis de 2007, 2008 e 2013, além das finais de 2012, 2014, 2020. Tenista que mais vezes ganhou do espanhol na carreira, o sérvio venceu 31 dos 60 jogos entre eles. Na história, nenhum outro confronto foi disputado tantas vezes quanto Nadal contra Djokovic.

Do Big 4, o rival que o Rei de Paris menos enfrentou em seu torneio preferido foi Murray. E o espanhol, que se aposentou em novembro de 2024, levou a melhor nas semis de 2011 e 2014.

- Vivi de tudo nesses mais de 20 anos. Tive rivais incríveis, como Andy, Novak e, claro, Roger, e tantos outros que me levaram ao meu limite físico e emocional. Nada seria tão emocionante sem essas rivalidades duradouras que nos impulsionam a melhorar a cada dia. Roland Garros é único. Não apenas por ser uma parte fundamental da história, mas por todas as pessoas que trabalham incansavelmente, com um sorriso, para tornar este torneio o que ele é, único - agradeceu o recordista de conquistas em Roland Garros, com troféus em 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022.

Tricampeão em Paris (em 2016, 2021 e 2013), Djokovic é o único do Big 4 que segue em atividade. Após conquistar, no sábado, em Genebra, o 100º troféu da carreira, o sérvio busca, nesta semana, a quarta conquista em Paris. O que pode se tornar menos difícil, com a aposentadoria do Rei do Saibro.



