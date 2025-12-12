Flávia Saraiva menospreza rumores sobre sua vida pessoal: 'Sei quem sou'

A noite desta quinta-feira (12) foi de glória para Flávia Saraiva. No Prêmio Brasil Olímpico, realizado no Rio de Janeiro, a atleta recebeu o troféu de melhor do ano na ginástica artística. No entanto, nos últimos meses, Flavinha foi assunto de alguns rumores para além dos aparelhos e dos resultados da modalidade que pratica. Em entrevista exclusiva ao Lance!, a atleta afirmou que enxerga um lado muito positivo dessa exposição.

continua após a publicidade

— Conseguimos fazer o esporte crescer cada vez mais, incentivando crianças e adolescentes. Sempre falo que o esporte de alto rendimento não é para todo mundo, mas o esporte sim. Treino de segunda a sábado, abdico de muita coisa da minha vida para estar ali competindo e fazendo o que eu amo. Então, o que eu puder estar postando nas minhas mídias sociais, sobre os meus treinamentos ou sobre como é a rotina de atleta, eu vou estar fazendo. Isso também é ótimo porque traz patrocínios, e o esporte precisa muito disso — disse a ginasta.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Confira todos os vencedores do Prêmio Brasil Olímpico 2025

Flávia Saraiva no Prêmio Brasil Olímpico (Foto: Alexandre Loureiro/ COB)

Apesar disso, Flavinha reconhece que alguns rumores e comentários nas redes sociais "passam do ponto" e invadem sua vida privada. Mesmo assim, afirma não se deixar afetar.

continua após a publicidade

— Sei da minha índole e sei quem eu sou. As pessoas que trabalham comigo também sabem. E o esporte vai muito além disso. Eu estou ali treinando e trabalhando todos os dias. Então, eu ficar ligando para o que as pessoas estão falando sobre mim não condiz. Pode deixar falarem, já que os resultados vão vir e isso vale muito mais a pena — completou.

➡️ De 'Evidências' à Lady Gaga: por que seleção de ginástica rítmica agora aposta no pop?

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

O 2025 de Flávia Saraiva

Nesta ano, Flavinha conquistou seu melhor resultado na trave em um evento de grande porte da ginástica artística. No Mundial, disputado em outubro, ela avançou à final e ficou na quarta posição, com a nota de 13.900. A competição foi realizada em Jacarta, na Indonésia.