Lucas Verthein detalha rompimento com Botafogo: 'Entrei em depressão'

Há 13 anos no clube, Lucas Verthein, torcedor fanático do Botafogo, viveu um pesadelo neste ano. Em junho, teve o contrato rompido com o clube por conta da crise da modalidade no Alvinegro. Neste momento, o atleta treina sozinho, mas a questão com o clube carioca claramente o abalou:

— Foi um choque. Eu não sou de ferro, então enfrentei diversos problemas psicológicos, entrei em depressão, tive que tomar medicação. Foi um momento muito difícil na minha vida, mas graças ao apoio da minha família, da minha noiva, do meu novo treinador, eu consegui passar desse momento. Eu consegui enfrentar isso de cabeça erguida, todo dia colocando o meu barco lá no estádio de Remo, sozinho indo para a água. Isso muda muito, você poder ter a certeza que a pior fase já passou, daqui para frente é só alegria — contou Lucas Verthein ao Lance!.

Lucas Verthein é noivo da canoísta Ana Sátila, que também rompeu com o Alvinegro neste ano. Ao lado do clube, foram 57 títulos brasileiros, 48 estaduais e nove títulos sul-americanos. Ao falar sobre o time do coração, o atleta sempre sorri, mas agora, o Botafogo tem um peso diferente para Verthein. Ele revelou em entrevista exclusiva ao Lance! que terá contrato com um novo clube ainda neste ano.

Lucas Verthein treina sozinho e sem barco próprio

Antes mesmo de sair do Botafogo, Lucas Verthein já treinava sozinho em algumas ocasiões. A Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio, sempre foi frequentada pelo remador em todos os momentos. Além disso, sempre usou a Academia Olímpica Brasileira, do Comitê Olímpico do Brasil, na Barra da Tijuca. Agora, o remador não tem mais um barco próprio. Ele explicou como está a sua rotina desde então:

— Treinar sozinho cria uma mentalidade muito mais forte, são seis meses sem um clube. Vou chegar em 2026 muito preparado. Eu uso a estrutura da Confederação Brasileira de Remo, eles têm uma garagem no estádio de Remo da Lagoa. E também eu uso toda a estrutura do Centro de Treinamento do Time Brasil, que é uma baita de uma estrutura para fazer o meu remoergômetro, para fazer minha musculação, com os profissionais de áreas multidisciplinares. Sou muito grato também ao Comitê Olímpico do Brasil.

Atleta Lucas Verthein deixou o Botafogo neste ano (Foto: Divulgação/Remo Brasil)

Atualmente, Verthein conta com o apoio do seu técnico Daniel Dalmau, que teve passagens por Botafogo e Flamengo, e com a Confederação Brasileira de Remo. O objetivo, claro, é conseguir chegar às Olimpíadas de Los Angeles, que acontecem em 2028, nos Estados Unidos. Caminhando para um novo clube, Verthein não prometeu descanso e inclusive cancelou as férias com a noiva Ana Sátila:

— Sem descanso. Eu já até falei com a Ana que no final do ano não vamos para Foz do Iguaçu (cidade dos pais de Ana Sátila), porque vou treinar até dizer chega. No final de fevereiro tem a seletiva nacional, e eu quero estar muito bem preparado para representar o meu futuro clube e o meu país nas próximas competições internacionais.