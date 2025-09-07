menu hamburguer
Veja façanhas que Alcaraz alcançou com o título do US Open

Espanhol, aos 22 anos, alcança marcas raras na Era Aberta do tênis

O espanhol Carlos Alcaraz beija seu segundo troféu do US Open (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
O espanhol Carlos Alcaraz beija seu segundo troféu do US Open (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/09/2025
23:28
Em sua terceira final consecutiva de Grand Slam contra o maior rival, Carlos Alcaraz, de 22 anos, conquistou, neste domingo, no US Open, o segundo troféu diante de Jannik Sinner. De quebra, reassumiu a liderança do ranking, ultrapassando o italiano.

➡️ Saiba quanto Alcaraz ganhou com o título do US Open
➡️ Treino aberto de Bia Haddad no SP Open leva torcida à loucura; vídeos
➡️ Definida a rival de estreia de Bia Haddad no SP Open

O espanhol alcançou alguns feitos raros com seu sexto título de Grand Slam, o segundo no US Open. Na Era Aberta (desde 1969), apenas a lenda sueca Bjorn Borg (7) conquistou mais troféus desse nível do que Alcaraz, antes de chegar aos 23 anos. Nesse quesito, o novo líder do ranking se igualou a um dos maiores nomes da história, o compatriota Rafael Nadal.

Ainda na Era Aberta, apenas os anfitriões Pete Sampras e John McEnroe haviam vencido mais de um título em Nova York antes de completarem 23 anos.

Com o feito deste domingo, Alcaraz chegou ao sétimo troféu apenas em 2025, superando os seis que ergueu em 2023, sua melhor temporada até então.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Dos sete conquistados neste ano, quatro foram contra Sinner. Além do US Open e de Roland Garros, o espanhol superou o italiano no Masters 1000 de Roma e de Cincinnati. O italiano, por sua vez, superou o espanhol na final de Wimbledon.

Os 23 títulos da carreira de Alcaraz

2025 (7) US Open (Outdoor/Rápida), ATP Masters 1000 Cincinnati (Outdoor/Rápida), London / Queen's Club (Outdoor/Grama), Roland Garros (Outdoor/Saibro), ATP Masters 1000 Rome (Outdoor/Saibro),
ATP Masters 1000 Monte-Carlo (Outdoor/Saibro) e Rotterdam (Indoor/Rápida)

2024 (4) Pequim (Outdoor/Rápida), Wimbledon (Outdoor/Grama), Roland Garros (Outdoor/Saibro) e ATP Masters 1000 Indian Wells (Outdoor/Rápida)

2023 (6) Wimbledon (Outdoor/Grama), London / Queen's Club (Outdoor/Grama), ATP Masters 1000 Madrid (Outdoor/Saibro), Barcelona (Outdoor/Saibro), ATP Masters 1000 Indian Wells (Outdoor/Rápida)
Buenos Aires (Outdoor/Saibro)

2022 (5) US Open (Outdoor/Rápida), ATP Masters 1000 Madrid (Outdoor/Saibro), Barcelona (Outdoor/Saibro), ATP Masters 1000 Miami (Outdoor/Rápida), Rio de Janeiro (Outdoor/Saibro)

2021 (1) Umag (Outdoor/Saibro)

A emoção de Carlos Alcaraz com o segundo título do US Open (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
