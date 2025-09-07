Veja façanhas que Alcaraz alcançou com o título do US Open
Espanhol, aos 22 anos, alcança marcas raras na Era Aberta do tênis
Em sua terceira final consecutiva de Grand Slam contra o maior rival, Carlos Alcaraz, de 22 anos, conquistou, neste domingo, no US Open, o segundo troféu diante de Jannik Sinner. De quebra, reassumiu a liderança do ranking, ultrapassando o italiano.
O espanhol alcançou alguns feitos raros com seu sexto título de Grand Slam, o segundo no US Open. Na Era Aberta (desde 1969), apenas a lenda sueca Bjorn Borg (7) conquistou mais troféus desse nível do que Alcaraz, antes de chegar aos 23 anos. Nesse quesito, o novo líder do ranking se igualou a um dos maiores nomes da história, o compatriota Rafael Nadal.
Ainda na Era Aberta, apenas os anfitriões Pete Sampras e John McEnroe haviam vencido mais de um título em Nova York antes de completarem 23 anos.
Com o feito deste domingo, Alcaraz chegou ao sétimo troféu apenas em 2025, superando os seis que ergueu em 2023, sua melhor temporada até então.
Dos sete conquistados neste ano, quatro foram contra Sinner. Além do US Open e de Roland Garros, o espanhol superou o italiano no Masters 1000 de Roma e de Cincinnati. O italiano, por sua vez, superou o espanhol na final de Wimbledon.
Os 23 títulos da carreira de Alcaraz
2025 (7) US Open (Outdoor/Rápida), ATP Masters 1000 Cincinnati (Outdoor/Rápida), London / Queen's Club (Outdoor/Grama), Roland Garros (Outdoor/Saibro), ATP Masters 1000 Rome (Outdoor/Saibro),
ATP Masters 1000 Monte-Carlo (Outdoor/Saibro) e Rotterdam (Indoor/Rápida)
2024 (4) Pequim (Outdoor/Rápida), Wimbledon (Outdoor/Grama), Roland Garros (Outdoor/Saibro) e ATP Masters 1000 Indian Wells (Outdoor/Rápida)
2023 (6) Wimbledon (Outdoor/Grama), London / Queen's Club (Outdoor/Grama), ATP Masters 1000 Madrid (Outdoor/Saibro), Barcelona (Outdoor/Saibro), ATP Masters 1000 Indian Wells (Outdoor/Rápida)
Buenos Aires (Outdoor/Saibro)
2022 (5) US Open (Outdoor/Rápida), ATP Masters 1000 Madrid (Outdoor/Saibro), Barcelona (Outdoor/Saibro), ATP Masters 1000 Miami (Outdoor/Rápida), Rio de Janeiro (Outdoor/Saibro)
2021 (1) Umag (Outdoor/Saibro)
