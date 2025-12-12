menu hamburguer
Praia Clube x Scandicci: horário e onde assistir a semifinal do Mundial

A final está marcada para domingo (14), às 16h30 (de Brasília)

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/12/2025
14:42
Adenízia e elenco do Praia Clube comemora ponto no Mundial de Clubes (Foto: Divulgação)
Praia Clube, do Brasil, e Scandicci, da Itália, se enfrentam neste sábado (13), às 13h (de Brasília), no Ginásio da Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, pela semifinal do Mundial de Clubes de vôlei feminino. A partida tem transmissão da CazéTv (Youtube) e da VBTV (streaming).

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O time mineiro terminou a fase classificatória em segundo lugar do Grupo B, atrás do Conegliano, equipe da capitã da Seleção Brasileira, Gabi Guimarães. O Praia venceu duas das três partidas e conta com a experiência da central Adenízia, da ponteira Michelle e da oposta Monique para superar o time italiano.

O Scandicci, por sua vez, venceu todos os confrontos do Grupo A, terminando na primeira posição sem perder um único set. A estrela da equipe é a oposta sueca Antropova, principal atacante de rede e craque no bloqueio.

Do outro lado da chave, o poderoso Conegliano enfrenta as atuais campeãs da Superliga, o Osasco.

Antropova comemora ponto durante a partida contra o Osasco no Mundial
Antropova comemora ponto durante a partida contra o Osasco no Mundial (Foto: Deco Pires/ Fotojump)

Tudo sobre o jogo entre Praia Clube e Scandicci (onde assistir, horário e local)

✅ FICHA TÉCNICA
Praia Clube 🆚 Scandicci
Semifinal — Mundial de Clubes de vôlei feminino
📆 Data e horário: sábado, 13 de dezembro, às 13h (de Brasília)
📍 Local: Arena Pacaembu, em São Paulo
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)

Resultados do Praia Clube

  • 1ª rodada: Praia Clube 3 x 0 Zamalek - 25/11, 25/17 e 25/15
  • 2ª rodada: Praia Clube 3 x 0 Orlando - 25/23, 25/15 e 28/27
  • 3ª rodada: Praia Clube 0 x 3 Conegliano - 25/12, 25/19 e 25/20

Resultado do Scandicci

  • 1ª rodada: Zhetysu 0 x 3 Scandicci - 22/25, 21/25 e 20/25
  • 2ª rodada: Osasco 0 x 3 Scandicci - 21/31, 22/25 e 15/25
  • 3ª rodada: Scandicci 3 x 0 Alianza - 25/21, 25/15 e 25/23

