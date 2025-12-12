Praia Clube x Scandicci: horário e onde assistir a semifinal do Mundial
A final está marcada para domingo (14), às 16h30 (de Brasília)
Praia Clube, do Brasil, e Scandicci, da Itália, se enfrentam neste sábado (13), às 13h (de Brasília), no Ginásio da Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, pela semifinal do Mundial de Clubes de vôlei feminino. A partida tem transmissão da CazéTv (Youtube) e da VBTV (streaming).
O time mineiro terminou a fase classificatória em segundo lugar do Grupo B, atrás do Conegliano, equipe da capitã da Seleção Brasileira, Gabi Guimarães. O Praia venceu duas das três partidas e conta com a experiência da central Adenízia, da ponteira Michelle e da oposta Monique para superar o time italiano.
O Scandicci, por sua vez, venceu todos os confrontos do Grupo A, terminando na primeira posição sem perder um único set. A estrela da equipe é a oposta sueca Antropova, principal atacante de rede e craque no bloqueio.
Do outro lado da chave, o poderoso Conegliano enfrenta as atuais campeãs da Superliga, o Osasco.
Tudo sobre o jogo entre Praia Clube e Scandicci (onde assistir, horário e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Praia Clube 🆚 Scandicci
Semifinal — Mundial de Clubes de vôlei feminino
📆 Data e horário: sábado, 13 de dezembro, às 13h (de Brasília)
📍 Local: Arena Pacaembu, em São Paulo
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)
Resultados do Praia Clube
- 1ª rodada: Praia Clube 3 x 0 Zamalek - 25/11, 25/17 e 25/15
- 2ª rodada: Praia Clube 3 x 0 Orlando - 25/23, 25/15 e 28/27
- 3ª rodada: Praia Clube 0 x 3 Conegliano - 25/12, 25/19 e 25/20
Resultado do Scandicci
- 1ª rodada: Zhetysu 0 x 3 Scandicci - 22/25, 21/25 e 20/25
- 2ª rodada: Osasco 0 x 3 Scandicci - 21/31, 22/25 e 15/25
- 3ª rodada: Scandicci 3 x 0 Alianza - 25/21, 25/15 e 25/23
