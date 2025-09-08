Rival de João Fonseca na Copa Davis tenta quebrar escrita; entenda



Ex-número 3 do mundo e atual 27º, o anfitrião Stefanos Tsitsipas é a principal arma da Grécia no confronto contra o Brasil, pela Copa Davis, no próximo final de semana (dias 13 e 14). O principal tenista do país deve enfrentar João Fonseca e Thiago Wild nas simples, assim como é provável que jogue duplas com o irmão, Petros. O outro jogador de simples dos donos da casa será Stefanos Sakellaridis, apenas o 315º do mundo.



Embora siga no top 30, com 21 vitórias e 17 derrotas na temporada, com destaque para o título de Dubai, em fevereiro, Tsitsipas não emplaca dois triunfos consecutivos desde abril, no saibro do ATP 500 de Barcelona. Naquela semana, venceu os americanos Reilly Opelka e Sebastian Korda, mas, na rodada seguinte, se lesionou e abandonou o confronto contra o francês Arthur Fils. Há duas semanas, o grego parou na segunda rodada do US Open.

Contra João Fonseca, o número 1 da Grécia fará duelo inédito no final de semana.

Já diante de Wild, Tsitsipas está invicto em dois jogos. No mais recente, na primeira rodada do Masters 1000 de Indian Wells, em março, o triunfo foi por 6/2 e 6/4. O outro embate foi nas oitavas de final da Antuérpia, ano passado: 7/6, 4/6 e 7/5.

Retrospecto de João Fonseca na Davis

Na Copa Davis, o número 1 do Brasil soma duas vitórias (ambas em 2024) em quatro partidas. Ano passado, João Fonseca estreou na competição perdendo para o italiano Matteo Berrettini, fora de casa, por 6/1 e 7/6. E, também como visitante, derrotou o holandês Botic Van De Zandschulp (6/4 e 7/6) e o belga Raphael Collignon (6/3, 6/7 e 6/3.

Em fevereiro de 2025, o tenista carioca perdeu, em Orleans, para o francês Ugo Humbert, por 7/5 e 6/3.

