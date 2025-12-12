Brasileiros batem o peso antes do último evento do UFC em 2025

Os sete brasileiros em ação no último evento do UFC neste ano não tiveram nenhum problema para bater o peso durante a pesagem oficial do show, que ocorreu em Las Vegas nesta sexta-feira (12). Antes do UFC Fight Night deste sábado, Cesar Almeida, Melk Costa, Marcus Buchecha, Amanda Lemos, Joanderson Brito, Luana Santos e Guilherme Pat confirmaram suas respectivas lutas e mostraram profissionalismo ao bater o peso.

Na luta principal, Manel Kape chegou a assustar o Ultimate, demorando para chegar à pesagem, indício de que estava tendo problemas no corte. Porém, com alguns minutos para a janela da pesagem fechar, o angolano chegou e cravou o peso com a libra de tolerância incluída. Seu adversário, o norte-americano Brandon Royval, havia batido o peso com antecedência.

No card principal, Cesar Almeida retorna no peso médio e confirmou a volta da lesão batendo 84,3kg na balança. Seu adversário, o polonês Cezary Oleksiejczuk, pesou 200g mais leve, com 84,1kg. Melk Costa e seu rival Morgan Charriere bateram 66kg, dentro do limite dos penas (com a libra de tolerância), enquanto Marcus Buchecha (114kg) pesou quase 4kg mais pesado que Kennedy Nzechukwu (110,2kg).

Já nas preliminares, Amanda Lemos (52,3kg), Joanderson Brito (66kg), Luana Santos (61,6kg) e Guilherme Pat (107,9kg) não tiveram problemas para confirmar suas lutas contra Gillian Robertson (52,1kg), Isaac Thomson (66,2kg), Melissa Croden (61,6kg) e Allen Frye Jr. (109,7kg), respectivamente.

Encaradas amistosas antes do UFC

Após todos os atletas baterem o peso para o último UFC de 2025, a organização promoveu as tradicionais encaradas pré-evento. Ao contrário do que ocorre com alguma frequência, os brasileiros tiveram encaradas bastante amigáveis com seus adversários, apesar de algumas faces sérias em certos momentos.

continua após a publicidade

Na luta principal, Manel Kape e Brandon Royval tiveram um pouco mais de tensão na encarada, que deve se transformar em um grande combate, o último de 2025 no octógono do UFC.

RESULTADOS DA PESAGEM

UFC Vegas 112

📆 Data: 13 de dezembro de 2025

⏰ Horário: A partir de 21h (horário de Brasília)

🌍 Local: no Apex, em Las Vegas (EUA)

📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)

Card Principal - 00 horas

Peso mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval (57,1kg) x Manel Kape (57,1kg)

Peso pena (até 65,7 Kg): Giga Chikadze (66,2kg) x Kevin Vallejos (65,7kg)

Peso médio (até 83,9 Kg): Cesar Almeida (84,3kg) x Cezary Oleksiejczuk (84,1kg)

Peso pena (até 65,7 Kg): Melquizael Costa (66kg) x Morgan Charriere (66kg)

Peso pesado (até 120,2 Kg): Kennedy Nzechukwu (110,2kg) x Marcus Buchecha (114kg)

Peso casado (até 72,5kg): King Green (71,8kg) x Lance Gibson Jr (71,8kg)

Card Preliminar - 21 horas

Peso palha (até 52,1 Kg): Amanda Lemos (52,3kg) x Gillian Robertson (52,1kg)

Peso pena (até 65,7 Kg): Joanderson Brito (66kg) x Isaac Thomson (66,2kg)

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Neil Magny (77,5kg) x Yaroslav Amosov (77,5kg)

Peso pesado (até 120,2 Kg): Sean Sharaf (113,8g) x Steven Asplund (118,3kg)

Peso galo (até 61,2 Kg): Melissa Croden (61,6kg) x Luana Santos (61,6kg)

Peso pesado (até 120,2 Kg): Allen Frye Jr (109,7kg) x Guilherme Pat (107,9kg)

Peso mosca (até 56,7 Kg): Jamey-Lyn Horth (57,1kg) x Tereza Bleda (57,1kg)