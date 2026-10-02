Vôlei: Minas é derrotado por time peruano e fica fora de final
Equipe perdeu por 3 sets a 0 para o Universitario
O primeiro dia da Copa Brasília feminina de vôlei marcou um resultado surpreendente. Nesta sexta-feira (2), o Minas foi derrotado pelo Universitario, do Peru, em sets diretos, nas parciais 25/22, 25/20 e 25/23. Com o resultado, a equipe mineira fica fora da final do torneio amistoso e brigará pela medalha de bronze.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
O Minas se consagrou campeão da primeira competição preparatória que disputou na temporada 2026/27. Em 19 de setembro, o time de Leandro Vissotto conquistou a Brasil Cup, em Belém, torneio que contou também com Fluminense, Alianza Lima e Osasco. Na final, o Minas venceu a equipe paulista por 3 sets a 1.
Vissotto entrou em quadra nesta sexta-feira (2) com a mesma base do elenco que começou na decisão recentemente disputada, tendo Julia Nowicka, Jheovana, Maiara Basso, Johnson, Luzia, Thaísa e Larissa. No entanto, contra o Universitario, o que se viu foi um time que não repetiu o desempenho esperado e jogou mal. Assim, terminou a partida com o resultado negativo de 3 set a 0.
➡️ CBV lança Superliga 2026/27 na COB Expo com ídolos do vôlei; entenda
Ainda nesta sexta-feira (2), às 20h30 (de Brasília), o Fluminense entra em quadra contra o Brasília em busca de uma vaga na final contra a equipe peruana. O torneio serve como preparatório para a temporada 2025/26 feminina de clubes de vôlei.
Agenda da Copa Brasília*
Sexta-feira (2/10)
- Universitario (PER) 3 x 0 Minas - 25/22, 25/20 e 25/23
- Brasília x Fluminense
Sábado (3/10)
- Disputa do terceiro lugar - 16h
- Final - 18h30
*Horários de Brasília
➡️ Tifanny expõe indignação com banimento pela CBV: 'Não sou bandida'
➡️ Herdeiros de Zé Roberto: quem assume a Seleção feminina pós-LA 2028?
Tudo sobre
Vôlei
Tifanny expõe indignação com banimento pela CBV: 'Não sou bandida'Há 23 horas
Mais Esportes
CBV lança Superliga 26/27 na COB Expo com ídolos do vôlei; entendaHá 1 dia
Vôlei
Herdeiros de Zé Roberto: quem assume a Seleção feminina pós-LA 2028?Há 2 dias
Vôlei
Carolana, do vôlei, revela ter superado câncer: 'Momentos desafiadores'Há 2 dias
Mais Esportes
Prêmio Isabel Salgado investirá R$ 975 mil em projetos de nove modalidadesHá 4 dias
Vôlei
'Reforço' do Fluminense revela aprendizado com lesão: 'Saber valorizar'Há 4 dias
Mais LANCE!