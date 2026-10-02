Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Vôlei: Minas é derrotado por time peruano e fica fora de final

Equipe perdeu por 3 sets a 0 para o Universitario

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 20:42
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Amanda ataca em Minas x Universitario pela Copa Brasília
Amanda ataca em Minas x Universitario pela Copa Brasília (Foto: Reprodução)

O primeiro dia da Copa Brasília feminina de vôlei marcou um resultado surpreendente. Nesta sexta-feira (2), o Minas foi derrotado pelo Universitario, do Peru, em sets diretos, nas parciais 25/22, 25/20 e 25/23. Com o resultado, a equipe mineira fica fora da final do torneio amistoso e brigará pela medalha de bronze.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O Minas se consagrou campeão da primeira competição preparatória que disputou na temporada 2026/27. Em 19 de setembro, o time de Leandro Vissotto conquistou a Brasil Cup, em Belém, torneio que contou também com Fluminense, Alianza Lima e Osasco. Na final, o Minas venceu a equipe paulista por 3 sets a 1.

continua após a publicidade

Vissotto entrou em quadra nesta sexta-feira (2) com a mesma base do elenco que começou na decisão recentemente disputada, tendo Julia Nowicka, Jheovana, Maiara Basso, Johnson, Luzia, Thaísa e Larissa. No entanto, contra o Universitario, o que se viu foi um time que não repetiu o desempenho esperado e jogou mal. Assim, terminou a partida com o resultado negativo de 3 set a 0.

Minas x Osasco
Minas conquistou a Brasil Cup de vôlei feminino (Foto: Yan Lima / @yanlima.fotografia)

➡️ CBV lança Superliga 2026/27 na COB Expo com ídolos do vôlei; entenda

Ainda nesta sexta-feira (2), às 20h30 (de Brasília), o Fluminense entra em quadra contra o Brasília em busca de uma vaga na final contra a equipe peruana. O torneio serve como preparatório para a temporada 2025/26 feminina de clubes de vôlei.

continua após a publicidade

Agenda da Copa Brasília*

Sexta-feira (2/10)

  • Universitario (PER) 3 x 0 Minas - 25/22, 25/20 e 25/23
  • Brasília x Fluminense

Sábado (3/10)

  • Disputa do terceiro lugar - 16h
  • Final - 18h30

*Horários de Brasília

➡️ Tifanny expõe indignação com banimento pela CBV: 'Não sou bandida'
➡️ Herdeiros de Zé Roberto: quem assume a Seleção feminina pós-LA 2028?

Tudo sobre
Sugerida para você!
Tifanny estende a bandeira do Pará nas costas antes de jogo do Osasco na Brasil Cup, em Belém

Vôlei

Tifanny expõe indignação com banimento pela CBV: 'Não sou bandida'

Há 23 horas
Lançamento oficial da Superliga Feminina e Masculina de Vôlei para a temporada 26/27 - (Foto: Davi Caldas / Lance!)

Mais Esportes

CBV lança Superliga 26/27 na COB Expo com ídolos do vôlei; entenda

Há 1 dia
José Roberto Guimarães leva as duas mãos à boca para falar com as jogadoras do Brasil durante jogo contra o Japão pela VNL 2026

Vôlei

Herdeiros de Zé Roberto: quem assume a Seleção feminina pós-LA 2028?

Há 2 dias
Carolana beija medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024

Vôlei

Carolana, do vôlei, revela ter superado câncer: 'Momentos desafiadores'

Há 2 dias
Ex-atleta de vôlei de praia, Maria Clara Salgado discursa em pé, em frente ao painel do Prêmio Isabel Salgado

Mais Esportes

Prêmio Isabel Salgado investirá R$ 975 mil em projetos de nove modalidades

Há 4 dias
Ana Medina lança a bola durante saque em Fluminense x Praia Clube pela Copa Supervôlei

Vôlei

'Reforço' do Fluminense revela aprendizado com lesão: 'Saber valorizar'

Há 4 dias
Mais LANCE!
Rosamaria se dirige para o saque na estreia do Brasil no Sul-Americano de vôlei

Ivete Sangalo, Anitta e Luan Santana: o sonho de Rosamaria para NFL

Gabi Guimarães na final da Copa Courmayeur, pelo Conegliano

Gabi Guimarães é vice no primeiro torneio com Conegliano após Seleção

Simone Lee passa em Praia Clube x Sesc RJ Flamengo na final da Copa Supervôlei

Simone Lee exalta 'luta' do Sesc Flamengo pelo título da Copa Supervôlei

Adenízia comemora ponto em Sesc RJ Flamengo x Praia Clube

Adenízia lamenta 'baixa de guarda' do Praia Clube contra Sesc Flamengo

Mikaela posa com Fabi após título da Copa Supervôlei

Promessa do Sesc Flamengo entra e muda final: 'Não tem fórmula mágica'

Sesc RJ Flamengo vence Praia Clube e é campeão da Copa Supervôlei

De virada, Sesc Flamengo bate Praia Clube e é campeão da Copa Supervôlei

Sesc-Flamengo, Praia Clube, Superliga Feminina

Veja os lances do título do Sesc Flamengo sobre o Dentil Praia Clube na Copa Supervôlei

Michelle ataca em Praia Clube x Sesc RJ Flamengo na semifinal da Superliga Feminina de vôlei 2025/26

Praia Clube x Sesc Flamengo na 'final' da Copa Supervôlei: horário e onde assistir

Lorena bloqueia em Sesc Flamengo x Fluminense pela Copa Supervôlei

Lorena comenta potencial rivalidade em Sesc Flamengo x Praia Clube

Colagem de fotos da equipes de Sesc Flamengo, à esquerda, e Praia Clube, à direita, comemorando ponto em jogos da Copa Supervôlei

Vale taça! Sesc Flamengo e Praia Clube duelam pela Copa Supervôlei neste sábado

Sabrina ataca em Fluminense x Praia Clube pela Copa Supervôlei

Com 'bagagem' de Seleção, Sabrina estreia pelo Praia Clube

Natinha comemora ponto em Brasil x Bélgica pela Liga das Nações feminina de vôlei 2026

Natinha explica dispensa da Seleção Brasileira: 'Melhor escolha'

Lara e Fabíola sobem no bloqueio em Fluminense x Praia Clube na Copa Supervôlei

Fluminense x Praia Clube marca 'Lei do Ex' na Copa Supervôlei