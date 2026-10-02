O primeiro dia da Copa Brasília feminina de vôlei marcou um resultado surpreendente. Nesta sexta-feira (2), o Minas foi derrotado pelo Universitario, do Peru, em sets diretos, nas parciais 25/22, 25/20 e 25/23. Com o resultado, a equipe mineira fica fora da final do torneio amistoso e brigará pela medalha de bronze.

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O Minas se consagrou campeão da primeira competição preparatória que disputou na temporada 2026/27. Em 19 de setembro, o time de Leandro Vissotto conquistou a Brasil Cup, em Belém, torneio que contou também com Fluminense, Alianza Lima e Osasco. Na final, o Minas venceu a equipe paulista por 3 sets a 1.

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Vissotto entrou em quadra nesta sexta-feira (2) com a mesma base do elenco que começou na decisão recentemente disputada, tendo Julia Nowicka, Jheovana, Maiara Basso, Johnson, Luzia, Thaísa e Larissa. No entanto, contra o Universitario, o que se viu foi um time que não repetiu o desempenho esperado e jogou mal. Assim, terminou a partida com o resultado negativo de 3 set a 0.

Minas conquistou a Brasil Cup de vôlei feminino (Foto: Yan Lima / @yanlima.fotografia)

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Ainda nesta sexta-feira (2), às 20h30 (de Brasília), o Fluminense entra em quadra contra o Brasília em busca de uma vaga na final contra a equipe peruana. O torneio serve como preparatório para a temporada 2025/26 feminina de clubes de vôlei.

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Agenda da Copa Brasília*

Sexta-feira (2/10)

Universitario (PER) 3 x 0 Minas - 25/22, 25/20 e 25/23

Brasília x Fluminense

Sábado (3/10)

Disputa do terceiro lugar - 16h

Final - 18h30

*Horários de Brasília

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