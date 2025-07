LeBron James pode não estar com a aposentadoria da NBA a vista, mas sua permanência no Los Angeles Lakers parece estar em cheque. Apesar de se manter o alto nível, o ala de 40 anos não é mais o foco da equipe californiana em sua 22ª temporada. Segundo o jornalista Marc Stein, a situação do astro mudou principalmente após a chegada de Luka Doncic na última edição da liga norte-americana.

— Eu antecipo que ele não vai se aposentar vestindo um uniforme roxo e dourado (dos Lakers). Está bastante claro, neste ponto, que os Lakers iniciaram a Era Luka Doncic. Certamente parece que eles estão encarando a temporada 2025-26 como a última de LeBron em Hollywood — escreveu Stein, em sua newsletter.

A atuação de Doncic no "Mercado da Bola" da NBA com o Lakers já entrou em vigor na atual janela de transferências, com a free agency. Entre as movimentações do time, a chegada de Marcus Smart entra com um dos principais destaques, após o armador ser dispensado do Washington Wizards.

Conforme o jornalista da "ESPN", Shams Charania, Doncic teve participação direta na chegada do ex-Celtics no time de Los Angeles. O esloveno entrou em contato com Marcus Smart para convence-lo a ir para a equipe. Com isso, Luka teria destacado o papel do armador na formação de uma identidade mais sólida no perímetro defensivo, algo que o técnico JJ Redick considera fundamental para buscar o título na temporada 2025/26.

A participação direta de Luka Doncic com a chegada de um reforço na equipe, pode incomodar mais uma vez LeBron James. Visto que um dos motivos que está incomodando um dos maiores jogadores da história da NBA, é que ele se sente desvalorizado após a chegada do esloveno.

Problemas no Lakers

O clima no Los Angeles Lakers é de tensão nesta pós-temporada da NBA, principalmente entre LeBron James, Luka Doncic e a diretoria da franquia. Segundo jornalistas da ESPN, o craque de 40 anos se sente desvalorizado após a chegada do esloveno e pode buscar outra equipe para as próximas temporadas.

A primeira situação em que o camisa 23 se mostrou insatisfeito foi logo quando a troca de Luka aconteceu. O craque não sabia da chegada de Doncic e nem o que envolvia a negociação. Meses depois, a franquia foi vendida por US$ 10 bilhões para Mark Walter, CEO da TWG Global, e apenas Doncic recebeu o aviso, deixando LeBron de lado mais uma vez.

A "cereja do bolo" aconteceu dias depois do fim da temporada 2024/25, quando o diretor do Los Angeles Lakers, Rob Pelinka, o técnico JJ Redick e Luka Doncic se encontraram para um jantar. Os temas abordados não foram divulgados pela mídia, mas o encontro aconteceu sem LeBron James na mesa.

Futuro de LeBron na NBA

Segundo jornalistas norte-americanos, o momento é de “inflexão” na relação entre LeBron e os Lakers. O astro de 39 anos tem contrato com a equipe, mas com opção de saída, e analisa cuidadosamente os caminhos possíveis para o que pode ser sua temporada de despedida da NBA.

Além disso, a diretoria teria sinalizado a agentes e executivos da liga que o projeto de reconstrução passa por alguém mais jovem e com janela mais ampla de competitividade, e Luka Dončić, hoje com 26 anos, aparece como nome número 1 na mesa.

Apesar dos supostos problemas no Lakers, segundo o jornalista Scoop Robinson, da "ESPN" norte-americana, cinco franquias já demonstraram interesse pelo astro da NBA: Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers, com New York Knicks e Miami Heat.