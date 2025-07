Saiba quanto Gabi Guimarães faturou pelo desempenho na VNL

A ponteira Gabi Guimarães foi premiada na Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminino por conta do seu desempenho na competição. A capitã da Seleção foi eleita melhor ponteira e integra o "time dos sonhos" da VNL 2025. Com a premiação, ela recebe o valor de US$ 10 mil (equivalente a aproximadamente R$ 56 mil na cotação atual).

Desfalque nas primeiras duas semanas de competição, Gabi Guimarães marcou 112 pontos nesta edição da VNL. Além disso, ela fez 97 pontos de ataque com 38.9% de eficiência e 13 bloqueios. Ela é uma das jogadoras brasileiras no time dos sonhos da VNL 2025, que teve domínio das italianas.

Julia Kudiess foi eleita a melhor central da competição e também integra o time dos sonhos. Ela 151 pontos no total, tendo um ataque de 57.4% de eficiência e 63 pontos de bloqueio. Ela tmabém recebe a quantia de aproximadamente R$ 56 mil.

Seleção brasileira na final da VNL feminina (Foto: Volleyball World)

Domínio italiano no time dos sonhos da VNL

Campeã da competição, a Itália teve quatro jogadoras escolhidas na seleção ideal e a melhor jogadora do campeonato. A levantadora Alessia Orro, a oposta Paola Egonu, a ponteira Myriam Sylla e a líbero Monica de Gennaro estão na lista da Volleyball World, sendo a última eleita MVP do torneio. A equipe italiana foi campeã invicta da Liga das Nações, com apenas oito sets perdidos em 15 partidas.

A única jogadora não brasileira ou italiana foi a central polonesa Agnieszka Korneluk, que foi peça-chave da terceira colocação da Polônia na VNL.

Myriam Sylla:

78 pontos (7.1 por jogo)

69 pontos de ataque (35.2% eficiência)

8 pontos de bloqueio (19.5% eficiência)

1/97 pontos de saque

52 recepções

Paola Egonu:

220 pontos (14.7 por jogo)

188 pontos de ataque (45.3% eficiência)

22 pontos de bloqueio (25.9% eficiência)

10/75 pontos de saque

Alessia Orro:

34 pontos (3.1 por jogo)

23 pontos de ataque (52.3% eficiência)

7 pontos de bloqueio (11% eficiência)

4/101 pontos de saque

Monica De Gennaro:

39 recepções (2.6 por jogo)

160 defesas (10.7 por jogo)

Agnieszka Korneluk:

133 pontos (8.9 por jogo)

84 pontos de ataque (56.4% eficiência)

45 pontos de bloqueio (28.7% eficiência)

4/116 pontos de saque

Seleção Ideal da competição:

Levantadora: Alessia Orro

Oposta: Paola Egonu

Ponteira: Myriam Sylla

Ponteira: Gabi Guimarães

Central: Julia Kudiess

Central: Agnieszka Korneluk

Líbero e MVP: Monica de Gennaro