Após a vinda de Giannis Antetokounmpo ao Brasil, é a vez de Miles "Deuce" McBride marcar presença em terras cariocas. O armador do New York Knicks virá ao Rio de Janeiro para o lançamento de seu livro infantil “Deuce: O Campeão da Amizade”, nesta quarta-feira (30). Aberto ao público, o evento acontecerá na NBA Store do Uptwon Barra e terá sessão de autógrafos para os torcedores.

O enredo do livro é inspirado na vida real de Deuce e conta a história de um menino - também chamado de Deuce - que pratica basquete com seu melhor amigo no parque, mas precisa escolher entre vencer com o time popular ou defender a nova amizade com o tímido Ravi. A ideia da obra literária é ensinar sobre empatia, inclusão e trabalho em equipe, além de lembrar aos jovens leitores "que os verdadeiros campeões não são apenas aqueles que vencem jogos".

Deuce McBride e o Brasil

Não é a primeira vez que McBride vem ao Brasil. O jogador de 24 anos está em um relacionamento com a brasileira Ana Giulia Zortea, ex-atleta do Flamengo, com quem tem uma filha. Em sua última visita, o armador do Knicks acompanhou à vitória do Rubro-Negro por 3 a 0 sobre o Millonarios, no dia 25 de maio de 2024, pela Libertadores.

Apesar de não ser garantia na titularidade do Knicks, Deuce se destaca como uma importante figura o banco de reversas. Na última temporada da NBA, o armador registrou médias de 9,5 pontos e 2,9 assistências por noite. Ele renovou o contrato com a franquia de Nova York, em 2024, por U$ 13 milhões até o fim da temporada de 2026/27.

