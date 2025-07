Sem Rayssa Leal, Pro Tour STU vai ser realizada pela primeira vez fora do Brasil

A liga mundial de skate, de origem brasileira, aclamada tanto por atletas nacionais quanto internacionais, desembarca pela primeira vez em território estrangeiro. A cidade de Varberg, na Suécia, foi a escolhida para sediar a segunda etapa do circuito, que ocorrerá entre os dias 1 e 3 de agosto, contemplando as modalidades Street e Park. O nome de Rayssa Leal não é mencionado na lista de atletas com presença confirmada para a etapa de Varberg.

Com uma proposta concebida em 2024 e implementada no ano corrente, a estreia do PRO TOUR STU em Porto Alegre (RS), no mês de março, foi um marco. Para seu ano inaugural, o circuito ainda tem paradas programadas nas duas principais cidades brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, além de uma visita a outro país, a ser anunciado, em setembro. A meta é expandir o PRO TOUR STU para um total de sete etapas em 2026, com o objetivo de atingir dez eventos anuais até 2027, mantendo sempre o compromisso de promover o skate de alta performance em conjunto com expressões de arte, música e cultura urbana.

Reiterando seu prestígio, a etapa sueca em Varberg já conta com a participação confirmada da elite do skate mundial. Nomes de destaque do cenário esportivo brasileiro e internacional, como Pedro Barros, Sky Brown, Gavin Bottger, Keet Oldenbeuving, Giovanni Vianna, Page Heyn, Tate Carew, Kilian Zehnder, Mizuho Hasegawa, Alessandro Mazzara, Jake Ilardi, Candy Jacobs e Yndiara Asp, estão entre os confirmados para competir nas instalações do Freden Skatepark.

Pedro Barros (Foto: Julio Detefon / Divulgação STU)

Estreia do Pro Tour STU

No evento de abertura, realizado na capital gaúcha, que atraiu competidores de 19 nações, os atletas brasileiros se sobressaíram nas pistas do maior complexo de skate da América Latina, na orla do Guaíba. Rayssa Leal foi a grande campeã na modalidade Street, com a espanhola Daniela Terol e a compatriota Maria Lúcia ocupando a segunda e a terceira posições, respectivamente. Na competição masculina, a vitória ficou com Giovanni Vianna, seguido pelo também brasileiro Carlos Ribeiro e pelo peruano Angelo Caro.

Na modalidade Park, o espetáculo foi igualmente impressionante. No masculino, o jovem talento Gui Khury conquistou o primeiro lugar, sendo o único a alcançar a prestigiosa nota 91,00, o "9 Club", entre os finalistas. O norte-americano Tate Carew garantiu o segundo lugar, enquanto o italiano Alessandro Mazzara ficou com a terceira colocação. A competição feminina também apresentou um pódio diversificado, com a espanhola Naia Laso como campeã, a brasileira Yndiara Asp em segundo e a japonesa Mizuho Hasegawa em terceiro.