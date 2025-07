Um ataque a tiros ocorrido na noite de segunda-feira (27) em Nova York chocou a comunidade da NFL, após um incidente em um prédio comercial de luxo, em Manhattan, que abriga o escritório da liga. O agressor, que visava especificamente a sede da NFL, acabou tomando o elevador errado, resultando na morte de quatro pessoas e deixando pelo menos outras cinco feridas. Entre os atingidos, um funcionário da própria NFL foi ferido.

No corpo do atirador, foi encontrada uma nota que fazia menção à encefalopatia traumática crônica (CTE), uma doença cerebral degenerativa associada a repetidas lesões na cabeça, como concussões. Lesão mais comum em pugilistas e ex-atletas de futebol americano.

A notícia da tragédia reverberou rapidamente entre os membros da liga, gerando diversas manifestações de pesar e reflexão.

Reações da NFL

Ben Johnson, técnico principal do Chicago Bears, foi um dos muitos a se manifestar, expressando uma perspectiva mais ampla sobre a vida ao afirmar

- Há um pouco mais na vida do que apenas futebol americano - Johnson também fez referência à morte de Ryne Sandberg, ex-segunda base do Chicago Cubs, que ocorreu na mesma noite, ressaltando a dimensão dos acontecimentos.

Em Nova York, o técnico do Giants, Brian Daboll, iniciou sua coletiva de imprensa na manhã de terça-feira prestando solidariedade e oferecendo orações às vítimas e suas famílias. Da mesma forma, Aaron Glenn, técnico do New York Jets, e a organização dos Jets expressaram suas condolências aos afetados pela tragédia.

Kyle Brandt, um dos apresentadores do programa "Good Morning Football" da NFL Network, que trabalha em um estúdio em Manhattan (embora não no prédio do incidente), compartilhou seu choque. Ele relatou ter recebido mensagens de preocupação de pessoas de todo o país, que não sabiam exatamente onde ele trabalhava. Brandt expressou sua tristeza pela equipe que atua no prédio atingido, destacando que o momento era de grande entusiasmo e alegria para a empresa, com a semana representando "esperança e renascimento" da volta de temporada da NFL, e que parte disso foi abruptamente interrompida. Ele concluiu afirmando que o "Good Morning Football" compartilha profundamente o apoio aos entes queridos das vítimas.

A NFL terá seu primeiro jogo de pré-temporada na próxima quinta-feira (31) entre Detroit Lions e Los Angeles Chargers, no Hall of Fame Game, em Canton, Ohio, às 21h (de Brasília).