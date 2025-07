A temporada de Lewis Hamilton na F1 passa por um caminho turbulento em seu ano de estreia com a Ferrari. Apesar disso, a força do heptacampeão mundial entre os fãs do automobilismo - e da moda - não perdeu seu impacto. Após um fim de semana difícil, no GP da Bélgica, o piloto compartilhou um vídeo enigmático em sua conta no Instagram, o que deixou os torcedores curiosos.

A obra audiovisual, publicada nesta segunda-feira (28), contava com muitos detalhes diferentes em formato de colagem, além de elementos ligados ao fogo e a fumaça. Entre eles, as mãos de Hamilton apareciam acendendo um fósforo na caixinha, que tinham a data 8 de agosto (08.08) colada na parte da frente. A expectativa é que algum anúncio seja feito nessa data, a primeira sexta-feira de férias da Fórmula 1.

Para acender mais ainda a curiosidade de todos, Hamilton completou a publicação com a seguinte legenda: "Nós acendemos o pavio. Agora siga a fumaça."

Logo após a postagem, os fãs invadiram a aba de comentários com grande curiosidade. Alguns partilhavam de suas dúvidas sobre as possibilidades do vídeo, outros já afirmavam que estariam dispostos a gastar qualquer quantia pelo que Hamilton anunciasse. Nas ideias mais extremas, a ideia de uma possível aposentadoria também surgiu em meio as ideias.

Aposentadoria de Hamilton a vista?

Apesar disso, Hamilton já havia descartado essa ideia antes mesmo da mesmo da primeira pausa do meio da temporada. O piloto de 40 anos afirmou que está longe de abandonar a Fórmula 1 durante entrevistas no GP do Canadá. Ele destacou que sua parceria com a Ferrai estaria apenas no seu primeiro de muitos anos.

— Para todos que estão escrevendo histórias sobre eu estar pensando em parar de correr. Quero dizer, eu literalmente comecei agora, aqui com a Ferrari, e estou aqui por vários anos. Estou aqui para o longo prazo. Então, não há dúvidas sobre onde está o meu foco e no que estou trabalhando para conquistar com esta equipe. Não há qualquer incerteza. Por favor, parem de inventar coisas — declarou o britânico.

O último campeão do GP da Bélgica, na temporada de 2024, não teve um bom desempenho neste fim de semana - dos dias 25 a 27 de julho. Com a sequência de resultados aquém, os fãs de Hamilton lamentavam mais uma decepção com a Ferrari na F1 2025, até a escalada de pelotão realizada pelo britânico no domingo.

Eliminado no Q1, Hamilton parecia que enfrentaria mais um dia sem grandes feitos, o que não aconteceu. o heptacampeão mundial da Fórmula 1 apresentou muita qualidade na pista molhada para subir 11 posições e terminar com sétima colocação em Spa.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 1º a 3 de agosto, em Hungaroring, palco do GP da Hungria, 14ª etapa da temporada 2025.