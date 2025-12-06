Pantoja x Van: saiba card completo, horário e onde assistir ao UFC 323
Evento será realizado no T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)
- Matéria
- Mais Notícias
O Ultimate retorna ao modelo de pay-per-view americano com o UFC 323, último evento numerado de 2025, neste sábado (15). Na luta co-principal, Alexandre fará sua quinta defesa do cinturão linear contra Joshua Van do peso-mosca. Além do campeão, outro cinco brasileiros entram em ação pelo card preliminar.
Relacionadas
➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
Na luta mais importante da noite, o UFC organiza outra disputa de cinturão, desta vez no peso-galo. O atual campeão Merab Dvalishvili busca concluir sua quarta defesa de título contra Petr Yan. Esse é o segundo duelo enter os lutadores na organização.
Mais cinco brasileiros em ação no UFC 323
Além de Alexandre Pantoja na luta co-principal, o UFC 323 deste sábado terá outros cinco brasileiros. Todos lutarão na porção preliminar do card.
Mairon Santos busca sua quarta vitória consecutiva no UFC contra o tajiquistanês Muhammad Naimov pela primeira luta da noite. Na sequência, Antonio Trócoli enfrenta o norte-americano Mansur Adbul-Malik.
Ainda no preliminar, os brasileiros Edson Barbosa, Brunno Hulk e Karine Silva vão encarar Jalin Turner (EUA), Marvin Vettori (ITA) e Maycee Barber (EUA), respectivamente. Vale destacar que "Hulk" e Mairon não conseguiram bater o peso e serão multados pelo UFC.
O UFC 323 começa às 20h (horário de Brasília) neste sábado e terá transmissão ao vivo via UFC Fight Pass, o serviço de streaming do UFC. Além disso, os torcedores poderão acompanhar o evento completo no Lance!.
Mais histórias do UFC 323 no Lance!
➡️ Com Pantoja, conheça os seis brasileiros do card no UFC 323
➡️ Carioca e campeão? Conheça a história de Alexandre Pantoja antes do UFC
➡️ Quem é Joshua Van, próximo desafiante do campeão Alexandre Pantoja?
➡️ Exclusivo: Alexandre Pantoja admite 'medo' em confiança contra Joshua Van
➡️ De ajudante de construção a campeão: conheça a história de Merab Dvalishvili
FICHA TÉCNICA
UFC 323
📆 Data: 6 de dezembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)
🌍 Local: no T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)
Card Principal - 00 horas
Cinturão peso-galo (até 61,2 Kg): Merab Dvalishvili x Petr Yan
Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Alexandre Pantoja x Joshua Van
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Moreno x Tatsuro Taira
Peso-galo (até 61,2 Kg): Henry Cejudo x Payton Talbott
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Jan Blachowicz x Bogdan Guskov
Card Preliminar - 20 horas
Peso-leve (até 70,3 Kg): Grant Dawson x Manuel Torres
Peso-leve (até 70,3 Kg): Terrance McKinney x Chris Duncan
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Maycee Barber x Karine Silva
Peso-leve (até 70,3 Kg): Nazim Sadykhov x Fares Ziam
Peso-médio (até 83,9 Kg): Marvin Vettori x Brunno Ferreira
Peso-leve (até 70,3 Kg): Edson Barboza x Jalin Turner
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Iwo Baraniewski x Ibo Aslan
Peso-médio (até 83,9 Kg): Mansur Abdul-Malik x Antonio Trócoli
Peso-pena (até 65,7 Kg): Muhammad Naimov x Mairon Santos
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias