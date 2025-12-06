menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Pantoja x Van: saiba card completo, horário e onde assistir ao UFC 323

Evento será realizado no T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 06/12/2025
12:00
Card oficial do UFC 323 (Foto: Divulgação/UFC)
Card oficial do UFC 323 (Foto: Divulgação/UFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Ultimate retorna ao modelo de pay-per-view americano com o UFC 323, último evento numerado de 2025, neste sábado (15). Na luta co-principal, Alexandre fará sua quinta defesa do cinturão linear contra Joshua Van do peso-mosca. Além do campeão, outro cinco brasileiros entram em ação pelo card preliminar.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Na luta mais importante da noite, o UFC organiza outra disputa de cinturão, desta vez no peso-galo. O atual campeão Merab Dvalishvili busca concluir sua quarta defesa de título contra Petr Yan. Esse é o segundo duelo enter os lutadores na organização.

Mais cinco brasileiros em ação no UFC 323

Além de Alexandre Pantoja na luta co-principal, o UFC 323 deste sábado terá outros cinco brasileiros. Todos lutarão na porção preliminar do card.

Mairon Santos busca sua quarta vitória consecutiva no UFC contra o tajiquistanês Muhammad Naimov pela primeira luta da noite. Na sequência, Antonio Trócoli enfrenta o norte-americano Mansur Adbul-Malik.

Ainda no preliminar, os brasileiros Edson Barbosa, Brunno Hulk e Karine Silva vão encarar Jalin Turner (EUA), Marvin Vettori (ITA) e Maycee Barber (EUA), respectivamente. Vale destacar que "Hulk" e Mairon não conseguiram bater o peso e serão multados pelo UFC.

O UFC 323 começa às 20h (horário de Brasília) neste sábado e terá transmissão ao vivo via UFC Fight Pass, o serviço de streaming do UFC. Além disso, os torcedores poderão acompanhar o evento completo no Lance!.

Alexandre Pantoja em pesagem do UFC 323 (Foto: Reprodução/UFC)
Alexandre Pantoja em pesagem do UFC 323 (Foto: Reprodução/UFC)

FICHA TÉCNICA
UFC 323

📆 Data: 6 de dezembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)
🌍 Local: no T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)

Card Principal - 00 horas

Cinturão peso-galo (até 61,2 Kg): Merab Dvalishvili x Petr Yan
Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Alexandre Pantoja x Joshua Van
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Moreno x Tatsuro Taira
Peso-galo (até 61,2 Kg): Henry Cejudo x Payton Talbott
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Jan Blachowicz x Bogdan Guskov

Card Preliminar - 20 horas

Peso-leve (até 70,3 Kg): Grant Dawson x Manuel Torres
Peso-leve (até 70,3 Kg): Terrance McKinney x Chris Duncan
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Maycee Barber x Karine Silva
Peso-leve (até 70,3 Kg): Nazim Sadykhov x Fares Ziam
Peso-médio (até 83,9 Kg): Marvin Vettori x Brunno Ferreira
Peso-leve (até 70,3 Kg): Edson Barboza x Jalin Turner
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Iwo Baraniewski x Ibo Aslan
Peso-médio (até 83,9 Kg): Mansur Abdul-Malik x Antonio Trócoli
Peso-pena (até 65,7 Kg): Muhammad Naimov x Mairon Santos

