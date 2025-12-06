menu hamburguer
Fórmula 1

Largar em 2º na decisão da F1 é melhor para Norris; entenda

Piloto não precisa forçar Verstappen e nem se defender ferozmente

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 06/12/2025
12:45
Lando Norris conquista a pole position no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
imagem cameraLando Norris conquista a pole position no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
Largar em segundo não é um resultado tão bom para um piloto da Fórmula 1 (F1), mas para Lando Norris, pode ser a posição mais confortável para conquistar o título de pilotos. Para ser campeão, basta o inglês terminar no pódio. E ter Verstappen logo na frente dele pode ser um cenário muito melhor do que largar na frente do tetracampeão.

Verstappen é conhecido por ser um piloto que força ao extremo, principalmente em largadas. E ele não tem nada a perder. Estando em segundo, Norris não precisa se preocupar com a ameaça do holandês nas primeiras curvas de Abu Dhabi. Isso poderia resultar, quem sabe, em um abandono do inglês ou em perdas de posições — como já ocorreu entre os dois.

Para o Norris, mais vale não correr grandes riscos. Por isso, como fez no Catar, não deve tomar uma postura agressiva na largada. Atrás de Norris está o companheiro de equipe Oscar Piastri, que também concorre ao título. O australiano não vai ser um mero escudeiro, afinal, ele está na disputa, mas não deve dificultar tanto o caminho de Norris como Verstappen faria.

Max Verstappen chega ao GP de Las Vegas, nos EUA (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)
Max Verstappen chega ao GP de Las Vegas, nos EUA (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)

Norris é o único que pode ser campeão dependendo apenas do próprio desempenho. Resta saber se isso é uma solução ou um problema para o inglês.

Grid de largada do GP de Abu Dhabi de F1

pos.pilotoequipe

Max Verstappen

Red Bull Racing

Lando Norris

McLaren

Oscar Piastri

McLaren

George Russell

Mercedes

Charles Leclerc

Ferrari

Fernando Alonso

Aston Martin

Gabriel Bortoleto

Kick Sauber

Esteban Ocon

Haas F1 Team

Isack Hadjar

Racing Bulls

10º

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

11º

Oliver Bearman

Haas F1 Team

12º

Carlos Sainz

Williams

13º

Liam Lawson

Racing Bulls

14º

Kimi Antonelli

Mercedes

15º

Lance Stroll

Aston Martin

16º

Lewis Hamilton

Ferrari

17º

Alexander Albon

Williams

18º

Nico Hulkenberg

Kick Sauber

19º

Pierre Gasly

Alpine

20º

Franco Colapinto

Alpine

