Largar em 2º na decisão da F1 é melhor para Norris; entenda
Piloto não precisa forçar Verstappen e nem se defender ferozmente
Largar em segundo não é um resultado tão bom para um piloto da Fórmula 1 (F1), mas para Lando Norris, pode ser a posição mais confortável para conquistar o título de pilotos. Para ser campeão, basta o inglês terminar no pódio. E ter Verstappen logo na frente dele pode ser um cenário muito melhor do que largar na frente do tetracampeão.
Verstappen é conhecido por ser um piloto que força ao extremo, principalmente em largadas. E ele não tem nada a perder. Estando em segundo, Norris não precisa se preocupar com a ameaça do holandês nas primeiras curvas de Abu Dhabi. Isso poderia resultar, quem sabe, em um abandono do inglês ou em perdas de posições — como já ocorreu entre os dois.
Para o Norris, mais vale não correr grandes riscos. Por isso, como fez no Catar, não deve tomar uma postura agressiva na largada. Atrás de Norris está o companheiro de equipe Oscar Piastri, que também concorre ao título. O australiano não vai ser um mero escudeiro, afinal, ele está na disputa, mas não deve dificultar tanto o caminho de Norris como Verstappen faria.
Norris é o único que pode ser campeão dependendo apenas do próprio desempenho. Resta saber se isso é uma solução ou um problema para o inglês.
Grid de largada do GP de Abu Dhabi de F1
|pos.
|piloto
|equipe
1º
Max Verstappen
Red Bull Racing
2º
Lando Norris
McLaren
3º
Oscar Piastri
McLaren
4º
George Russell
Mercedes
5º
Charles Leclerc
Ferrari
6º
Fernando Alonso
Aston Martin
7º
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
8º
Esteban Ocon
Haas F1 Team
9º
Isack Hadjar
Racing Bulls
10º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
11º
Oliver Bearman
Haas F1 Team
12º
Carlos Sainz
Williams
13º
Liam Lawson
Racing Bulls
14º
Kimi Antonelli
Mercedes
15º
Lance Stroll
Aston Martin
16º
Lewis Hamilton
Ferrari
17º
Alexander Albon
Williams
18º
Nico Hulkenberg
Kick Sauber
19º
Pierre Gasly
Alpine
20º
Franco Colapinto
Alpine
