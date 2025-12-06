Largar em 2º na decisão da F1 é melhor para Norris; entenda

Largar em segundo não é um resultado tão bom para um piloto da Fórmula 1 (F1), mas para Lando Norris, pode ser a posição mais confortável para conquistar o título de pilotos. Para ser campeão, basta o inglês terminar no pódio. E ter Verstappen logo na frente dele pode ser um cenário muito melhor do que largar na frente do tetracampeão.

Verstappen é conhecido por ser um piloto que força ao extremo, principalmente em largadas. E ele não tem nada a perder. Estando em segundo, Norris não precisa se preocupar com a ameaça do holandês nas primeiras curvas de Abu Dhabi. Isso poderia resultar, quem sabe, em um abandono do inglês ou em perdas de posições — como já ocorreu entre os dois.

Para o Norris, mais vale não correr grandes riscos. Por isso, como fez no Catar, não deve tomar uma postura agressiva na largada. Atrás de Norris está o companheiro de equipe Oscar Piastri, que também concorre ao título. O australiano não vai ser um mero escudeiro, afinal, ele está na disputa, mas não deve dificultar tanto o caminho de Norris como Verstappen faria.

Norris é o único que pode ser campeão dependendo apenas do próprio desempenho. Resta saber se isso é uma solução ou um problema para o inglês.

