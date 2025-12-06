O Brasil enfrenta Portugal na grande decisão da Copa do Mundo Feminina de Futsal da Fifa, campeonato realizado de forma inédita. Nas Filipinas, a final acontece neste domingo (7), às 8h30 (de Brasília). No entanto, as capitãs das duas equipes e os técnicos já tiveram a oportunidade de conhecer o troféu de pertinho, conforme divulgado em fotos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Taty, capitã da Seleção Brasileira, se emocionou nos braços do técnico Wilson Sabóia ao visualizar o troféu. A taça é dourada e conta com hastes que sustentam uma esfera, que representa o planeta Terra. Os continentes são desenhados em prata. Já a base apresenta os dizeres "FIFA Futsal Women's World Cup" (Copa do Mundo de Futsal Feminino).

Troféu da Copa do Mundo de Futsal Feminino (Foto: Fabio Souza/ CBF)

Veja mais detalhes da troféu da Copa do Mundo Feminina de Futsal

Campanha do Brasil na Copa do Mundo Feminina de Futsal

O Brasil manteve um aproveitamento de 100% até a final. Na fase de grupos, liderou o Grupo D com vitórias expressivas contra Irã (4 a 1), Itália (6 a 1) e Panamá (9 a 0).

Nas quartas de final, o confronto contra o Japão exigiu estratégia. Apesar da técnica apurada das japonesas na defesa e no ataque, as brasileiras não se intimidaram e aplicaram 6 a 1, assegurando a vaga na próxima fase com estilo.

A vaga na final foi assegurada com a vitória sobre a Espanha de 4 a 1, em uma partida onde o domínio brasileiro no primeiro tempo foi seguido por uma atuação estratégica e defensiva na segunda etapa.

Já a seleção de Portugal se garantiu na final com a goleada por 7 a 1 sobre a Argentina. Com dois gols cada, Lídia Moreira e Fifó foram os destaques da vitória.

Nas quartas de final, as portuguesas eliminaram a Itália por 7 a 2. Na fase de grupos, a seleção goleou a Nova Zelândia e Tanzânia (ambas por 10 a 0) e derrotou o Japão por 3 a 1.