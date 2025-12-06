menu hamburguer
Com Brasil na decisão, veja o troféu da Copa do Mundo Feminina de Futsal

Seleção Brasileira mede forças com Portugal na grande final, neste domingo (7)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 06/12/2025
10:52
Atualizado há 3 minutos
Taça da Copa do Mundo de Futsal Feminino (Foto: Fabio Souza/ CBF)
imagem cameraTaça da Copa do Mundo Feminina de Futsal (Foto: Fabio Souza/ CBF)
O Brasil enfrenta Portugal na grande decisão da Copa do Mundo Feminina de Futsal da Fifa, campeonato realizado de forma inédita. Nas Filipinas, a final acontece neste domingo (7), às 8h30 (de Brasília). No entanto, as capitãs das duas equipes e os técnicos já tiveram a oportunidade de conhecer o troféu de pertinho, conforme divulgado em fotos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Taty, capitã da Seleção Brasileira, se emocionou nos braços do técnico Wilson Sabóia ao visualizar o troféu. A taça é dourada e conta com hastes que sustentam uma esfera, que representa o planeta Terra. Os continentes são desenhados em prata. Já a base apresenta os dizeres "FIFA Futsal Women's World Cup" (Copa do Mundo de Futsal Feminino).

Troféu da Copa do Mundo de Futsal Feminino (Foto: Fabio Souza/ CBF)
Troféu da Copa do Mundo de Futsal Feminino (Foto: Fabio Souza/ CBF)

Veja mais detalhes da troféu da Copa do Mundo Feminina de Futsal

Taça da Copa do Mundo de Futsal Feminino (Foto: Fabio Souza/ CBF)
Taça da Copa do Mundo Feminina de Futsal (Foto: Fabio Souza/ CBF)
Taça da Copa do Mundo de Futsal Feminino (Foto: Fabio Souza/ CBF)
Taça da Copa do Mundo Feminina de Futsal (Foto: Fabio Souza/ CBF)
Taça da Copa do Mundo de Futsal Feminino (Foto: Fabio Souza/ CBF)
Taça da Copa do Mundo Feminina de Futsal (Foto: Fabio Souza/ CBF)

Campanha do Brasil na Copa do Mundo Feminina de Futsal

O Brasil manteve um aproveitamento de 100% até a final. Na fase de grupos, liderou o Grupo D com vitórias expressivas contra Irã (4 a 1), Itália (6 a 1) e Panamá (9 a 0).

Nas quartas de final, o confronto contra o Japão exigiu estratégia. Apesar da técnica apurada das japonesas na defesa e no ataque, as brasileiras não se intimidaram e aplicaram 6 a 1, assegurando a vaga na próxima fase com estilo.

A vaga na final foi assegurada com a vitória sobre a Espanha de 4 a 1, em uma partida onde o domínio brasileiro no primeiro tempo foi seguido por uma atuação estratégica e defensiva na segunda etapa.

Já a seleção de Portugal se garantiu na final com a goleada por 7 a 1 sobre a Argentina. Com dois gols cada, Lídia Moreira e Fifó foram os destaques da vitória.

Nas quartas de final, as portuguesas eliminaram a Itália por 7 a 2. Na fase de grupos, a seleção goleou a Nova Zelândia e Tanzânia (ambas por 10 a 0) e derrotou o Japão por 3 a 1.

circulo com pontos dentroTudo sobre

