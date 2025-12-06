menu hamburguer
Lance! Biz

Quais são as atletas mais bem pagas do mundo? Veja ranking

Jogadoras de tênis dominam a lista

61fec6c3-2c1e-4d7d-a063-f57c26f24b96_Foto-Caio-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Caio Gonçalves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/12/2025
12:20
A emoção de Coco Gauff após o primeiro título em Roland Garros (Foto: ALAIN JOCARD / AFP)
imagem cameraCoco Gauff lidera o ranking pelo terceiro ano consecutivo (Foto: Alain Jocard/AFP)
  • Matéria
  Mais Notícias

A lista de atletas mais bem pagas do mundo segue com ampla dominância das jogadoras de tênis. Entre as 15 donas de maiores fortunas no esporte, 10 são representantes do tênis, segundo relatório divulgado pela Sportico.



3. Iga Swiatek - R$125,6 milhões

Após perder o posto de melhor jogadora do mundo para Aryna Sabalenka, a polonesa Swiatek também caiu uma posição na lista de atletas mais bem pagas do mundo. Apesar da temporada abaixo do esperado, a tenista levantou seu sexto troféu de Grand Slam, ao vencer em Wimbledon, nesta temporada. Além disso, a atleta somou R$125,6 milhões em salário, patrocínio e premiações.

Ex-líder do ranking, Swiatek derrotou a americana Caty McNally (Foto: Adrian Dennis / AFP)
Iga Swiatek em partida contra a americana Caty McNally (Foto: Adrian Dennis/AFP)

2. Aryna Sabalenka - R$163 milhões

Melhor tenista do mundo em 2025, Sabalenka teve uma temporada inesquecível. A bielorussa de 27 anos conquistou seu quarto troféu de Grand Slam nesta temporada, com o bicampeonato do US Open, e ainda subiu da 5ª posição, para o segundo lugar de atleta mais bem paga.

Aryna Sabalenka - Tênis - Australian Open
Aryna Sabalenka durante sua participação no Australian Open (Foto: William West/AFP)

1. Coco Gauff - R$168,6 milhões

Pela terceira vez consecutiva, Coco Gauff foi a atleta mais bem remunerada do mundo. A americana, que terminou o ano com o terceiro lugar no ranking da WTA, conquistou seu segundo Grand Slam na carreira ao vencer em Roland Garros nesta temporada. Dos ganhos ganhos financeiros, Gauff faturou cerca de R$125 milhões apenas em patrocínios e contratos de publicidade.

A americana Coco Gauff beija o troféu de Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)
A americana Coco Gauff beija o troféu de Roland Garros (Foto: Dimitar Dilkoff/AFP)

Confira ranking das atletas mais bem pagas

    1.
  1. Coco Gauff (tênis) - R$ 168,6 milhões
    2.
  2. Aryna Sabalenka (tênis) - R$ 163 milhões
    3.
  3. Iga Swiatek (tênis) - R$ 125,6 milhões
    4.
  4. Eileen Gu (esqui) - R$ 125,1 milhões
    5.
  5. Zheng Qinwen (tênis) - R$ 112 milhões
    6.
  6. Caitlin Clark (basquete) - R$ 87,5 milhões
    7.
  7. Nelly Korda (golfe) - R$ 75 milhões
    8.
  8. Madison Keys (tênis) - R$ 72,8 milhões
    9.
  9. Elena Rybakina (tênis) - R$ 68,5 milhões
    10.
  10. Naomi Osaka (tênis) - R$ 67,9 milhões
    11.
  11. Simone Biles (ginástica artística) - R$ 59,8 milhões
    12.
  12. Amanda Anisimova (tênis) - R$ 58,7 milhões
    13.
  13. Jessica Pegula (tênis) - R$ 57,1 milhões
    14.
  14. Venus Williams (tênis) - R$ 55,4 milhões
    15.
  15. Jeeno Thitikul (golfe) - R$ 54,9 milhões

Tudo sobre

  Matéria
  Mais Notícias