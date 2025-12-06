Quais são as atletas mais bem pagas do mundo? Veja ranking
Jogadoras de tênis dominam a lista
- Matéria
- Mais Notícias
A lista de atletas mais bem pagas do mundo segue com ampla dominância das jogadoras de tênis. Entre as 15 donas de maiores fortunas no esporte, 10 são representantes do tênis, segundo relatório divulgado pela Sportico.
Quanto Rayssa Leal faturou com a conquista da etapa do STU Rio?
Lance! Biz
2025 garantiu os maiores prêmios da história da Libertadores e da Sul-Americana
Lance! Biz
Libertadores define as duas primeiras emissoras que vão transmitir torneio a partir de 2027
Lance! Biz
➡️Copa do Mundo: saiba qual grupo tem maior valor de mercado
3. Iga Swiatek - R$125,6 milhões
Após perder o posto de melhor jogadora do mundo para Aryna Sabalenka, a polonesa Swiatek também caiu uma posição na lista de atletas mais bem pagas do mundo. Apesar da temporada abaixo do esperado, a tenista levantou seu sexto troféu de Grand Slam, ao vencer em Wimbledon, nesta temporada. Além disso, a atleta somou R$125,6 milhões em salário, patrocínio e premiações.
2. Aryna Sabalenka - R$163 milhões
Melhor tenista do mundo em 2025, Sabalenka teve uma temporada inesquecível. A bielorussa de 27 anos conquistou seu quarto troféu de Grand Slam nesta temporada, com o bicampeonato do US Open, e ainda subiu da 5ª posição, para o segundo lugar de atleta mais bem paga.
1. Coco Gauff - R$168,6 milhões
Pela terceira vez consecutiva, Coco Gauff foi a atleta mais bem remunerada do mundo. A americana, que terminou o ano com o terceiro lugar no ranking da WTA, conquistou seu segundo Grand Slam na carreira ao vencer em Roland Garros nesta temporada. Dos ganhos ganhos financeiros, Gauff faturou cerca de R$125 milhões apenas em patrocínios e contratos de publicidade.
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
Confira ranking das atletas mais bem pagas
- Coco Gauff (tênis) - R$ 168,6 milhões
- Aryna Sabalenka (tênis) - R$ 163 milhões
- Iga Swiatek (tênis) - R$ 125,6 milhões
- Eileen Gu (esqui) - R$ 125,1 milhões
- Zheng Qinwen (tênis) - R$ 112 milhões
- Caitlin Clark (basquete) - R$ 87,5 milhões
- Nelly Korda (golfe) - R$ 75 milhões
- Madison Keys (tênis) - R$ 72,8 milhões
- Elena Rybakina (tênis) - R$ 68,5 milhões
- Naomi Osaka (tênis) - R$ 67,9 milhões
- Simone Biles (ginástica artística) - R$ 59,8 milhões
- Amanda Anisimova (tênis) - R$ 58,7 milhões
- Jessica Pegula (tênis) - R$ 57,1 milhões
- Venus Williams (tênis) - R$ 55,4 milhões
- Jeeno Thitikul (golfe) - R$ 54,9 milhões
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias