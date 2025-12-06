Quais são as atletas mais bem pagas do mundo? Veja ranking

A lista de atletas mais bem pagas do mundo segue com ampla dominância das jogadoras de tênis. Entre as 15 donas de maiores fortunas no esporte, 10 são representantes do tênis, segundo relatório divulgado pela Sportico.

3. Iga Swiatek - R$125,6 milhões

Após perder o posto de melhor jogadora do mundo para Aryna Sabalenka, a polonesa Swiatek também caiu uma posição na lista de atletas mais bem pagas do mundo. Apesar da temporada abaixo do esperado, a tenista levantou seu sexto troféu de Grand Slam, ao vencer em Wimbledon, nesta temporada. Além disso, a atleta somou R$125,6 milhões em salário, patrocínio e premiações.

Iga Swiatek em partida contra a americana Caty McNally (Foto: Adrian Dennis/AFP)

2. Aryna Sabalenka - R$163 milhões

Melhor tenista do mundo em 2025, Sabalenka teve uma temporada inesquecível. A bielorussa de 27 anos conquistou seu quarto troféu de Grand Slam nesta temporada, com o bicampeonato do US Open, e ainda subiu da 5ª posição, para o segundo lugar de atleta mais bem paga.

Aryna Sabalenka durante sua participação no Australian Open (Foto: William West/AFP)

1. Coco Gauff - R$168,6 milhões

Pela terceira vez consecutiva, Coco Gauff foi a atleta mais bem remunerada do mundo. A americana, que terminou o ano com o terceiro lugar no ranking da WTA, conquistou seu segundo Grand Slam na carreira ao vencer em Roland Garros nesta temporada. Dos ganhos ganhos financeiros, Gauff faturou cerca de R$125 milhões apenas em patrocínios e contratos de publicidade.

A americana Coco Gauff beija o troféu de Roland Garros (Foto: Dimitar Dilkoff/AFP)

Confira ranking das atletas mais bem pagas