Algoz de João Fonseca em Miami cai nas quartas do US Open

Quatro anos depois, Felix Auger-Aliassime (27º do mundo) está de volta às semifinais do US Open. Nesta quarta-feira, numa batalha de mais de quatro horas e 22 duplas faltas (11 para cada), o canadense derrotou Alex De Minaur (8º do mundo), de virada, por 4/6, 7/6 (7), 7/5 e 7/6 (4). Em março, o australiano derrotou João Fonseca na terceira rodada do Masters 1000 de Miami.

continua após a publicidade

➡️ CEO que tomou boné de criança no US Open é identificado

➡️ Djokovic bate recorde de Federer com nova vitória no US Open

➡️ Homenagem a Djokovic rende mudança em logomarca; entenda

Ex-top 6 e atual 27º, o tenista canadense vinha de vitórias contra o número 3 do mundo, o alemão Alexander Zverev, e o russo Andrey Rublev, 15º, em Nova York.



Para chegar à primeira final de Slam da carreira, Aliassime terá de passar pelo vencedor do jogo entre os italianos Jannik Sinner, líder do ranking e atual campeão, e Lorenzo Musetti (10º)

continua após a publicidade

João Fonseca convocado para a Davis

Com João Fonseca, a Confederação Brasileira de Tênis divulgou os cinco tenistas que representarão o Brasil na partida contra a Grécia no Grupo Mundial I da Copa Davis, maior competição por equipes do tênis mundial. O torneio acontece entre 13 e 14 de setembro em Atenas, na Grécia. Além de João Fonseca, Thiago Wild e Matheus Pucinelli representam o país no simples.

Na disputa de duplas, Rafael Matos e Marcelo Melo vão enfrentar a Grécia. A escalação não tem mudanças em relação ao último jogo, quando o Brasil foi derrotado pela França por 4 a 0.

continua após a publicidade

Time Brasil - Copa Davis 2025 (Foto: Divulgação/CBT)

— O João que vem jogando muito bem em seu segundo ano como profissional no circuito, uma temporada com várias experiências e novas vivências. O Wild e o Pucinelli fizeram parte da equipe no último confronto diante da França e nessas condições, nesse tipo de piso, são jogadores que se adaptam bem. A dupla com o Marcelo e com o Rafa que estão jogando juntos há dois anos e vem de uma conquista importante em Winston-Salem, praticamente com as mesmas condições que iremos enfrentar diante dos gregos em um piso duro e quadra outdoor. Então estamos bastante confiantes, acreditamos muito que podemos voltar de Atenas com uma vitória e contamos com o apoio de toda a torcida brasileira — disse Jaime Oncis, treinador do time.

Histórico é positivo para o Brasil

No histórico, Brasil e Grécia se enfrentaram somente uma vez na Copa Davis. O confronto foi em 1963 e o Brasil venceu por 3 a 2.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O embate neste ano acontece entre 13 e 14 de setembro, na quadra de piso duro. No Brasil, o evento tem transmissão da CazéTV.