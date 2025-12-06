menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Verstappen é pole em Abu Dhabi, etapa decisiva da F1; Bortoleto é 7º

Norris tem posição confortável

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 06/12/2025
12:08
Max Verstappen na classificação do GP de Abu Dhabi (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
imagem cameraMax Verstappen na classificação do GP de Abu Dhabi (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Max Verstappen conquistou a pole position do GP de Abu Dhabi, etapa decisiva da Fórmula 1 (F1). Ele superou os postulantes Lando Norris (classificado em segundo) e Oscar Piastri (classificando em terceiro). O resultado coloca Verstappen vivo na disputa. O brasileiro Gabriel Bortoleto fez uma boa classificação, terminou em 7º e superou o colega de equipe Nico Hulkenberg. Ele iguala a sua melhor colocação já obtida.

continua após a publicidade

Relacionadas

Para Lando Norris ser campeão, basta ele terminar no pódio. Max Verstappen, da Red Bull, além de vencer, precisa que Norris termine em quarto ou pior. Já Oscar Piastri tem uma situação mais complicada: precisa vencer e contar com um sexto lugar do colega de equipe.

Com isso, Norris tem uma posição confortável para amanhã, tendo a possibilidade de não correr muitos riscos na prova. Se as posições da classificação se mantiverem, Norris será o campeão, Verstappen o segundo, e Piastri o treceiro.

continua após a publicidade
Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen disputam o título da Fórmula 1 (F1) (Fotos: Patrick T. Fallon / AFP // Frederic J. Brown / AFP // Mason/Getty Images/AFP)
Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen disputam o título da Fórmula 1 (F1) (Fotos: Patrick T. Fallon / AFP // Frederic J. Brown / AFP // Mason/Getty Images/AFP)

Como foi a classificação?

Q1

Com a abertura dos boxes, a maioria dos pilotos já saíram para abrir a volta rápida. Diferente das sessões de treinos, o Piastri logo fez boas voltas. Ele assumiu a primeira posição com 1:22.605. Norris chegou a ser segundo, mas terminou em sexto. Verstappen ficou com a segunda colocação,

Mais uma vez, Lewis Hamilton caiu no Q1. Mais cedo, ele bateu com a sua descompensada Ferrari. Alías, ele caiu graças a Gabriel Bortoleto, que melhorou o seu tempo e colocou o inglês na zona de eliminação. Bom trabalho do brasileiro em Abu Dhabi.

continua após a publicidade

ELIMINADOS: Bearman, Sainz, Lawson, Antonelli e Stroll

Q2

Foi mais uma sessão com pilotos fora da disputa do título figurando entre os primeiros. A volta mais rápida foi de George Russell. Bortoleto fez um ótimo trabalho, conquistando a quinta posição, e indo ao Q3. Dentre os postulantes, Verstappen foi o mais rápido, ficando em segundo. Norris terceiro e o Piastri somente o oitavo.

ELIMINADOS: Bearman, Sainz, Lawson, Antonelli e Stroll

Q3

A última parte da classificação foi bem disputada. Os três postulantes ao título figuraram o top-3 durante quase todo o Q3. E o resultado não poderia ser diferente de um pódio com todos os concorrentes ao troféu. Quando o tempo já tinha fechado, Verstappen encerrou a sua volta e assegurou a pole position. Norris veio na sequência e Piastri encerrou o top-3.

A largada amanhã pode ser animada. Quem vai querer arriscar para levar o título?

🔔 Com grupos definidos, simule o caminho do Brasil para o título!
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias