Verstappen é pole em Abu Dhabi, etapa decisiva da F1; Bortoleto é 7º
Norris tem posição confortável
Max Verstappen conquistou a pole position do GP de Abu Dhabi, etapa decisiva da Fórmula 1 (F1). Ele superou os postulantes Lando Norris (classificado em segundo) e Oscar Piastri (classificando em terceiro). O resultado coloca Verstappen vivo na disputa. O brasileiro Gabriel Bortoleto fez uma boa classificação, terminou em 7º e superou o colega de equipe Nico Hulkenberg. Ele iguala a sua melhor colocação já obtida.
Para Lando Norris ser campeão, basta ele terminar no pódio. Max Verstappen, da Red Bull, além de vencer, precisa que Norris termine em quarto ou pior. Já Oscar Piastri tem uma situação mais complicada: precisa vencer e contar com um sexto lugar do colega de equipe.
Com isso, Norris tem uma posição confortável para amanhã, tendo a possibilidade de não correr muitos riscos na prova. Se as posições da classificação se mantiverem, Norris será o campeão, Verstappen o segundo, e Piastri o treceiro.
Como foi a classificação?
Q1
Com a abertura dos boxes, a maioria dos pilotos já saíram para abrir a volta rápida. Diferente das sessões de treinos, o Piastri logo fez boas voltas. Ele assumiu a primeira posição com 1:22.605. Norris chegou a ser segundo, mas terminou em sexto. Verstappen ficou com a segunda colocação,
Mais uma vez, Lewis Hamilton caiu no Q1. Mais cedo, ele bateu com a sua descompensada Ferrari. Alías, ele caiu graças a Gabriel Bortoleto, que melhorou o seu tempo e colocou o inglês na zona de eliminação. Bom trabalho do brasileiro em Abu Dhabi.
ELIMINADOS: Bearman, Sainz, Lawson, Antonelli e Stroll
Q2
Foi mais uma sessão com pilotos fora da disputa do título figurando entre os primeiros. A volta mais rápida foi de George Russell. Bortoleto fez um ótimo trabalho, conquistando a quinta posição, e indo ao Q3. Dentre os postulantes, Verstappen foi o mais rápido, ficando em segundo. Norris terceiro e o Piastri somente o oitavo.
ELIMINADOS: Bearman, Sainz, Lawson, Antonelli e Stroll
Q3
A última parte da classificação foi bem disputada. Os três postulantes ao título figuraram o top-3 durante quase todo o Q3. E o resultado não poderia ser diferente de um pódio com todos os concorrentes ao troféu. Quando o tempo já tinha fechado, Verstappen encerrou a sua volta e assegurou a pole position. Norris veio na sequência e Piastri encerrou o top-3.
A largada amanhã pode ser animada. Quem vai querer arriscar para levar o título?
GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
