Fórmula 1

Volta a volta da classificação do GP de Abu Dhabi, decisão da F1

Etapa decide campeão

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 06/12/2025
12:03
Atualizado há 2 minutos
Lando Norris no GP de Abu Dhabi de F1 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)
Lando Norris no GP de Abu Dhabi de F1 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)
A Fórmula 1 (F1) está próxima de ter o próximo campeão, na etapa de Abu Dhabi. Neste sábado (6), os pilotos formaram o grid de largada.

Tempo real da classificação do GP de Abu Dhabi de F1

Q3

🏁 FIM DA CLASSIFICAÇÃO! Verstappen é o pole, Norris o segundo, e Piastri o terceiro

Fim da classificação de Abu dhabi (Foto: Reprodução / F1)
Fim da classificação de Abu dhabi (Foto: Reprodução / F1)

0 min - Os postulantes fazem a última volta

3 min - Dessa vez, os postulantes estão se mantendo próximos

5 min - Bortoleto está na sexta posição

7 min - Verstappen faz a volta mais rápida com 1:22.295. Piastri é segundo e Norris o terceiro

🟢 Q3 INICIADO!

Q2

🏁 FIM DO Q2! Russell foi o mais rápido com 1:22.730. Verstappen é segundo e Norris o terceiro. Piastri foi somente o oitavo. Bortoleto terminou em quinto.
ELIMINADOS: Bearman, Sainz, Lawson, Antonelli e Stroll

Resultado do Q2 do GP de Abu Dhabi (Foto: Reprodução / F1)
Resultado do Q2 do GP de Abu Dhabi (Foto: Reprodução / F1)

0 min - Bortoleto se garante no Q3

5 MINUTOS PARA O FIM: 1º Russell, 2º Verstappen, 3º Norris, 4º Piastri, 5º Alonso

8 min - Russell assume a ponta

10 min - Dessa vez, a Red Bull se antecipou em mandar Verstappen. As McLaren seguem no pit

11 min - Verstappen é o primeiro a marcar tempo com 1:22.912

🟢 Q2 INICIADO!

11h23 - Em instantes

Q1

🏁 FIM DO Q1! Piastri foi o mais rápido com 1:22.605. Bortoleto é 14º e Lewis Hamilton novamente cai no Q1.
ELIMINADOS: Hamilton, Albon, Hulkenberg, Gasly e Colapinto

Resultado do Q1 do GP de Abu Dhabi de F1 (Foto: Reprodução / F1)
Resultado do Q1 do GP de Abu Dhabi de F1 (Foto: Reprodução / F1)

1 min - Verstappen assume a segunda colocação

1 min - Piastri assume a ponta; Norris é segundo.

2 min - Ocon, Albon, Leclerc, Gasly e Colapinto estão na zona de eliminação

5 MINUTOS PARA O FIM: Russell é o mais rápido. Entre os postulantes: 3º Piastri, 4º Verstappen, 7º Norris. Bortoleto é 15º

6 min - Por enquanto, só Colapinto não tem tempo

8 min - Russell assume a ponta: 1:23.247

9 min - Mas o quatro vezes campeão foi passado por Bearman e Piastri

10 min - Verstappen é o primeiro postulante a marcar pontos e assume a ponta: 1:23.325

13 min - As primeiras voltas começaram a ser marcadas. Nico Hulkenberg tem a mais rápida delas, Bortoleto é o segundo

15 min - Dessa vez, alguns pilotos preferiram sair o mais rápido possível

🟢 CLASSIFICAÇÃO INICIADA!

10h55 - Abu Dhabi é uma pista que evita ultrapassagens. Por isso, é importante uma boa colocação. Será que teremos um top-3 com os três postulantes?

10h50 - Fazem 30 ºC na pista de Abu Dhabi. Já a temperatura externa é de 25 ºC

10h45 - Até aqui, lideraram os TLs: Lando Norris (2) e George Russell (1). Pode ser um indicativo positivo para o inglês.

10h40 - A sessão de treino do início do dia foi marcada por um acidente envolvendo Lewis Hamilton.
10h36 - Q1 começa às 11h (de Brasília)

Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen disputam o título da Fórmula 1 (F1) (Fotos: Patrick T. Fallon / AFP // Frederic J. Brown / AFP // Mason/Getty Images/AFP)
Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen disputam o título da Fórmula 1 (F1) (Fotos: Patrick T. Fallon / AFP // Frederic J. Brown / AFP // Mason/Getty Images/AFP)

GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

