Volta a volta da classificação do GP de Abu Dhabi, decisão da F1

A Fórmula 1 (F1) está próxima de ter o próximo campeão, na etapa de Abu Dhabi. Neste sábado (6), os pilotos formaram o grid de largada.

Verstappen é pole em Abu Dhabi, etapa decisiva da F1; Bortoleto é 7º

Tempo real da classificação do GP de Abu Dhabi de F1

Q3

🏁 FIM DA CLASSIFICAÇÃO! Verstappen é o pole, Norris o segundo, e Piastri o terceiro

Fim da classificação de Abu dhabi (Foto: Reprodução / F1)

0 min - Os postulantes fazem a última volta



3 min - Dessa vez, os postulantes estão se mantendo próximos



5 min - Bortoleto está na sexta posição



7 min - Verstappen faz a volta mais rápida com 1:22.295. Piastri é segundo e Norris o terceiro



🟢 Q3 INICIADO!

Q2

🏁 FIM DO Q2! Russell foi o mais rápido com 1:22.730. Verstappen é segundo e Norris o terceiro. Piastri foi somente o oitavo. Bortoleto terminou em quinto.

ELIMINADOS: Bearman, Sainz, Lawson, Antonelli e Stroll

Resultado do Q2 do GP de Abu Dhabi (Foto: Reprodução / F1)

0 min - Bortoleto se garante no Q3



5 MINUTOS PARA O FIM: 1º Russell, 2º Verstappen, 3º Norris, 4º Piastri, 5º Alonso



8 min - Russell assume a ponta



10 min - Dessa vez, a Red Bull se antecipou em mandar Verstappen. As McLaren seguem no pit



11 min - Verstappen é o primeiro a marcar tempo com 1:22.912



🟢 Q2 INICIADO!



11h23 - Em instantes

Q1

🏁 FIM DO Q1! Piastri foi o mais rápido com 1:22.605. Bortoleto é 14º e Lewis Hamilton novamente cai no Q1.

ELIMINADOS: Hamilton, Albon, Hulkenberg, Gasly e Colapinto

Resultado do Q1 do GP de Abu Dhabi de F1 (Foto: Reprodução / F1)

1 min - Verstappen assume a segunda colocação



1 min - Piastri assume a ponta; Norris é segundo.



2 min - Ocon, Albon, Leclerc, Gasly e Colapinto estão na zona de eliminação



5 MINUTOS PARA O FIM: Russell é o mais rápido. Entre os postulantes: 3º Piastri, 4º Verstappen, 7º Norris. Bortoleto é 15º



6 min - Por enquanto, só Colapinto não tem tempo



8 min - Russell assume a ponta: 1:23.247



9 min - Mas o quatro vezes campeão foi passado por Bearman e Piastri



10 min - Verstappen é o primeiro postulante a marcar pontos e assume a ponta: 1:23.325



13 min - As primeiras voltas começaram a ser marcadas. Nico Hulkenberg tem a mais rápida delas, Bortoleto é o segundo



15 min - Dessa vez, alguns pilotos preferiram sair o mais rápido possível



🟢 CLASSIFICAÇÃO INICIADA!



10h55 - Abu Dhabi é uma pista que evita ultrapassagens. Por isso, é importante uma boa colocação. Será que teremos um top-3 com os três postulantes?



10h50 - Fazem 30 ºC na pista de Abu Dhabi. Já a temperatura externa é de 25 ºC



10h45 - Até aqui, lideraram os TLs: Lando Norris (2) e George Russell (1). Pode ser um indicativo positivo para o inglês.



10h40 - A sessão de treino do início do dia foi marcada por um acidente envolvendo Lewis Hamilton.

VÍDEO: Hamilton roda e bate forte no TL3 de Abu Dhabi na F1



10h36 - Q1 começa às 11h (de Brasília)

Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen disputam o título da Fórmula 1 (F1) (Fotos: Patrick T. Fallon / AFP // Frederic J. Brown / AFP // Mason/Getty Images/AFP)

GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real