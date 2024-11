A luta entre Jake Paul e Mike Tyson está se aproximando. Colocado frente a frente com Tyson no quadro "MVP Face 2 Face”, em seu próprio canal no YouTube, Jake abriu o jogo sobre o que tem sentindo dias antes de se testar contra o temido pugilista.

O influencer de 27 anos respondeu algumas perguntas sobre o confronto e esbanjou confiança em sua vitória, mas também não deixou de pontuar que se sente ameaçado com a presença de “Iron”, como Mike Tyson é conhecido.

— Este (Tyson) é o homem mais durão do planeta, peso-pesado. Olha para esse cara sentado aqui agora, ele é um animal. Ele posta fotos no Instagram e eu fico um pouco assustado por causa de sua aparência — afirmou Jake Paul.

Jake ainda revelou preocupações de sua mãe em relação à luta. Paul afirmou que ela tem mandado mensagens e mal consegue ver Tyson socar, ela não assiste, pois isso a assusta.

— Tenho que ficar alerta, ele é um homem muito assustador, é um assassino e que ainda tem todo o poder, pelos vídeos de sparring que tem mostrado, derrubando parceiros de sparring. Minha mãe tem me mandado mensagens (preocupada). Ela mal consegue ver o Tyson socar, ela não assiste porque isso assusta ela — concluiu.

Quando é a luta entre Mike Tyson e Jake Paul?

Mike Tyson e Jake Paul durante encarada (Foto: Kena Betancur / AFP)

O combate entre Mike Tyson e Jake Paul será no dia 15 de novembro, com transmissão ao vivo e exclusiva na Netflix, às 22h (de Brasília). O duelo será realizado no AT&T Stadium, em Arlington, Texas (EUA).

A luta terá regras diferentes em relação ao boxe tradicional, solicitadas por Mike Tyson. As luvas terão pesos alterados. O equipamento da categoria peso meio-médio (até 66,6 kg) é de 10 onças (cerca de 283g), mas, para o duelo de sexta-feira da próxima semana, será de 14 onças (cerca de 397g).

Alguns especialistas apontam que o motivo seria para amenizar o golpe, tornando-o mais “suave”. Outra mudança foi no tempo da luta. O ex-campeão mundial de boxe pediu para serem oito rounds de dois minutos, em vez de 12 rounds de três minutos.