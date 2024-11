Klay Thompson afirma que não mantém contato com Curry e Green

O Golden State Warriors enfrenta o Dallas Mavericks na terça-feira (12), pela fase de grupos da Copa NBA, no Chase Center. No entanto, o mais importante deste confronto é o reencontro de Klay Thompson com o antigo time.

Sobre enfrentar a antiga equipe, Klay, após a derrota do Mavs para o Denver Nuggets, no último domingo (10), afirmou que está focado e não tem mais conversado com Stephen Curry e Draymond Green.

— Estou focado. De verdade, a gente não tem mais conversado. Eu os verei quando jogarmos contra. É isso. — afirmou o jogador.

Porém, Klay Thompson disse que é bom reencontrar pessoas com quem trabalhou junto, mas para ele, será apenas um jogo de temporada regular.

— Óbvio que vai ser bom reencontrar as pessoas com quem eu trabalhei junto. Mas, para mim, vai ser só mais um jogo de temporada regular, e com valor para a Copa NBA. Vou compartilhar meu conhecimento sobre a equipe para tentarmos neutralizá-los o máximo possível — disse o atleta.

Klay Thompson no Dallas Mavericks

Klay Thompson fez sua estreia pelo Dallas Mavericks diante do Utah Jazz, pela pré-temporada da NBA (Foto: Glenn James/AFP)

Em julho deste ano, Klay Thompson encerrou um casamento duradouro com o Warriors. O ala foi o primeiro atleta da base da franquia heptacampeã da NBA a ir embora. O camisa 11 acertou com os atuais vice-campeões por 50 milhões de dólares em um contrato de três anos.