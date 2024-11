Pedro Ortega marcou um gol na sua estreia pelo futsal do Vasco (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 14:06 • Rio de Janeiro

O influenciador Pedro Ortega, conhecido inicialmente por sua participação no programa de TV 'De Férias com Ex', tem um papel importante nos esportes do Vasco. Dono da casa de apostas Ortega Tips, Pedro foi escolhido como diretor do basquete do Vasco após uma bem-sucedida gestão no Fut7 (3º colocado no brasileiro) e Futsal (Campeão) em 2022. Além disso, o jogador está se aventurando nas quadras, e fez sua estreia pelo time profissional de futsal do Cruz-Maltino.

Ortega é bastante conhecido pelas dicas esportivas em casas de apostas (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Ortega marcou seu nome na estreia como autor de um dos gols da vitória por 4 x 0 contra o Portuguesa, no Campeonato Estadual. A vitória em São Januário foi marcada por muita comemoração e por uma ação do jogador em liberar de graça 10 barris de chopp para os torcedores presentes no jogo, que acabou com lotação.

Pedro Ortega fala após a partida

- Quem me acompanha, sabe o quanto me doo pelo Vasco, se eu tiver que ficar pobre de novo, eu fico, se tiver que perder uma perna, eu perco. O Vasco para quem tem um sentimento igual a mim assim, é o primeiro amor e vai ser o último, é uma coisa que vem de criança e eu não consigo me imaginar hoje sem o Vasco - iniciou Pedro Ortega.

- Mais uma vez agradecer a todos que comparecerem e fizerem uma festa incrível dentro dos últimos dias de São Januário como sempre vimos, eu sou um cara que dou valor as coisas enquanto elas estão palpáveis, que é o nosso estádio. Aí dentro tem muita história, e mesmo que seja só a minha história eu estou escrevendo, muito obrigado mais uma vez - completou.