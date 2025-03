Ítalo Ferreira tem investido intensamente nos treinos físicos para as próximas etapas da Liga Mundial de Surfe (WSL). O brasileiro vem chamando a atenção dos fãs nas redes sociais com sua notável evolução. De olho no alto desempenho, o potiguar treina com o bodybuilder Marcelo Cruz, de 39 anos, formado em educação física e especialista em treinamentos de alta performance.

O surfista, campeão da última etapa da WSL em Abu Dhabi, disse em entrevista ao “Ge” que já recebeu críticas sobre seus treinos, mas rebateu:

— Gostei muito desde o primeiro treino que fiz com ele, da mentalidade que ele tem. Como atleta, ele entende muito sobre o corpo, já que depende dele para performar nos palcos. Às vezes, surgem críticas dizendo que vou ficar do tamanho dele e não conseguirei surfar, mas é justamente o contrário. A cada dia estou mais leve, mais forte e melhor preparado. Gosto desse desafio de me superar a cada treino, e ele me proporciona isso — disse Ítalo Ferreira ao “Ge”.

Segundo o site, Marcelo Cruz tem focado em um trabalho para aumentar a força do surfista. Além dos treinos, Ítalo recebe acompanhamento nutricional para manter-se mais seco e leve.

Marcelo Cruz e Italo Ferreira (Foto: Divulgação)

Sobre a dieta do atleta, Marcelo Cruz explica que pequenos ajustes são feitos conforme a proximidade das competições:

— Eu prescrevo a dieta dele, que tem como base ovo, whey protein, arroz, tilápia e frango. O cardápio varia muito de acordo com o período de preparação. Durante os quatro dias em Baía Formosa, ele teve uma ingestão maior de carboidratos. Porém, assim que viajou, reduzimos significativamente a quantidade de carboidratos, já que agora ele só irá surfar. Isso fará com que ele perca um pouco de peso e fique ainda mais leve, rápido e ágil. O Ítalo está mais do que pronto para a etapa de Portugal — concluiu Marcelo Cruz.

Próxima etapa da WSL 2025

A próxima etapa da WSL será em Portugal. A competição começa no próximo sábado (15) e vai até o dia 25. A primeira chamada está prevista para as 4h (horário de Brasília).

Confira as baterias abaixo:

Masculino

1 Barron Mamiya HAV Cole Houshmand EUA Edgard Groggia BRA 2 Rio Waida IND Crosby Colapinto EUA Marco Mignot FRA 3 Griffin Colapinto EUA George Pittar AUS Ian Gentil HAV 4 Jack Robinson AUS Liam O'Brien AUS Gatien Delahaye FRA 5 Ethan Ewing AUS Seth Moniz HAV Jorgann Couzinet FRA 6 Italo Ferreira BRA Jackson Bunch HAV Frederico Morais PRT 7 Yago Dora BRA Joel Vaughan AFS Samuel Pupo BRA 8 Jordy Smith AFS Ramzi Boukhiam MAR Alan Cleland MEX 9 Jake Marshall EUA Connor O'Leary JPN Imaikalani DeVault HAV 10 Filipe Toledo BRA Ian Gouveia BRA Alejo Muniz BRA 11 Kanoa Igarashi JPN João Chianca BRA Matthew McGillivary AFS 12 Leonardo Fioravanti ITA Miguel Pupo BRA Deivid Silva BRA

Feminino