João Fonseca avança às quartas do Challenger de Phoenix

Uma das metas de João Fonseca para 2025 é disputar os grandes torneios (Masters 1000 e Grand Slams). Nos menores (leia-se Challengers), o brasileiro (80º do mundo) está se impondo. Em sua sétima partida nesse nível de torneio na temporada, o tenista carioca, de 18 anos, superou seu mais forte teste até agora, o único em que cedeu um set. A vítima, na noite desta quinta (13) foi o experiente alemão Jan-Lennard Struff, de 34 anos, ex-21º do mundo, atual 46º e quarto favorito, derrotado por 6/1, 4/6 e 6/3, em 1h41m, nas oitavas de final em Phoenix, no Arizona.

- As condições climáticas hoje estavam difíceis, muito frio, chuva. Mas estou feliz como lutei, diante de um grande adversário - celebrou João Fonseca.

Campeão do Challenger de Camberra, no início do ano, na Austrália, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira volta à quadra central no Arizona nesta sexta (14), não antes das 23h (de Brasília). O adversário será o francês Hugo Gaston (93º, de 24 anos), no terceiro duelo inédito nesta semana para o brasileiro. Na estreia, ele despachara o russo Pavel Kotov (102º)

O duelo desta quinta começou com quase 50 minutos de atraso, por conta da chuva. Caçula do top 100, o tenista carioca, tal como na estreia, contra o russo Pavel Kotov, iniciou o jogo com uma quebra de serviço. No quinto game, o brasileiro teve mais três breaks e, com um voleio curto e cruzado perfeito (vídeo abaixo), voltou a quebrar o potente serviço do adversário. Não satisfeito, dois games depois, João Fonseca repetiu a quebra e fechou o set, que durou apenas 25 minutos.

No segundo game da parcial seguinte, lá estava João Fonseca pressionando novamente o serviço do oponente. Dessa vez, no entanto, o vice-campeão do Masters 1000 de Madrid de 2023 saiu das cordas. E, no game seguinte, Struff quebrou pela primeira vez o serviço do brasileiro e chegou a abrir 3/1 e 4/2. Mas a estrela da Academia Yes Tennis, no Itanhangá, não se entregou e devolveu a quebra no oitavo game, quando o 46º do mundo sacava em 4/3. O troco do brasileiro veio com um presente do rival: uma dupla-falta. Mas o tenista da Alemanha não se entregou e voltou a se impor no saque de Fonseca no game seguinte, quando estava 4/4. Depois, com um ace, o quarto favorito fechou o set.

João Fonseca se impõe no set decisivo

Os dois primeiros breaks na parcial decisiva foram a favor de João Fonseca, no segundo game. Ele aproveitou o segundo para abrir 2/0. Struff, no game seguinte, desperdiçou uma chance de devolver a quebra. Sacando em 3/1, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, com um ace, salvou novo break. Dois games depois (no 4/2), o carioca de Ipanema escapou de outros três breaks. O alemão, dois games depois, ainda salvou o primeiro match-point, mas o brasileiro, com um erro do rival, no ponto seguinte, fechou o jogo.