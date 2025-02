O sufista Makai McNamara, especialista em ondas gigantes, se acidentou gravemente no último domingo (23) em Pipeline, no Havaí. O havaiano caiu de uma onda gigante e ficou desacordado no mar. Makai McNamara foi socorrido ainda na areia da praia e levado ao hospital.

Landon McNamara, irmão do surfista, agradeceu as pessoas que ajudaram a salvar o irmão na praia:

- Muito obrigado a todos que ajudaram a levar Makai McNamara para a costa hoje e a salvar a vida dele. Eu e a minha família estamos gratos por todas as mãos que ajudaram. Gostaria de ter feito mais e ter chegado mais depressa até ele, mas sabia que ele estava em boas mãos e apenas tentei estar presente como pude no momento.

Sufista Makai McNamara (Foto: Kirstin Scholtz/WSL)

O irmão também revelou os momentos de tensão enquanto o Makai estava sendo socorrido na praia:

- Eles trouxeram meu irmão de volta à vida na praia, e havia vida nos olhos dele. Ele falou palavras. Os sentimentos eram avassaladores.

Segundo Landon, McNamara está na UTI e permanecerá em repouso por 72 horas.

Makai McNamara não usava capacete em Pipeline

Em 2016, Makai McNamara foi questionado pela WSL sobre o motivo de não usar capacete em Pipeline, atitude comum do irmão e de outros sufistas.

- Landon pega as ondas mais malucas que já vi e tem alguns dos wipeouts (ser derrubado por uma onda) mais malucos que já vi, então espero que ele continue usando capacete. Quanto a mim, sou meio medroso, mas tento não pensar em usar ou não o capacete e me concentro apenas em pegar as ondas que quero. Mesmo que você esteja usando uma armadura completa, quando for a sua hora, é a sua hora.