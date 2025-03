Mais uma oportunidade está chegando para os jovens surfistas brasileiros. O WSL Señoritas Open Pro, realizado de 6 a 9 de março, em Punta Hermosa (PER), inaugura a temporada sul-americana da World Surf League (WSL). Este evento, além de ser um Open Pro Qualifying Series 1000, dá início ao Junior Tour, voltado para surfistas de 12 a 20 anos. A competição é crucial para os jovens talentos que buscam se destacar e acumular pontos para o Campeonato Mundial Júnior da WSL 2025.

O caminho para chegar até a conquista mundial, no entanto, começa bem antes, com os surfistas precisando desempenhar um bom papel em seu território. Assim, destacou o presidente da WSL na América Latina, Ivan Martinho, sobre a importância das etapas regionais.

- A etapa regional é sempre a porta de entrada para que os surfistas mostrem sua qualidade e ascendam dentro da modalidade. Grandes nomes do esporte, sobretudo brasileiros, deram o primeiro passo nas competições regionais e hoje conseguem figurar entre os principais nomes da elite do surfe mundial - afirmou o dirigente.

Vale lembrar que o Brasil possui tradição de títulos no mundial júnior com nomes como Lucas Vicente, Mateus Herdy, Lucas Silveira, Gabriel Medina, Caio Ibelli, Pablo Paulino, Adriano de Souza e Pedro Henrique já tendo vencido a competição no masculino ao longo dos anos. Em 2025, na competição válida pelo Campeonato Mundial Júnior da WSL 2024, Luana Silva também fez história ao se tornar a primeira brasileira a vencer a competição, nas Filipinas.

Já nas etapas regionais, nos últimos 20 anos, desde que a disputa passou a contar também com as mulheres, o Brasil faz bonito e figura, ao menos, com um campeão no masculino ou feminino. Em alguns casos conseguiu até fazer a dobradinha no pódio, algo que tem se tornado cada vez mais difícil para as brasileiras graças a qualidade e a dificuldade que as peruanas vem impondo nas disputas.

A competição já foi aproveitada por grandes nomes do surfe brasileiro e mundial. No feminino, a atleta olímpica Tainá Hinckel já subiu ao lugar mais alto do pódio em duas oportunidades, em 2016 e 2019.

No masculino, por sua vez, nomes que hoje figuram com sucesso na elite do surfe mundial como Italo Ferreira, Filipe Toledo, Samuel Pupo, Deivid Silva, Alejo Muniz também já tiveram a experiência de dar o primeiro passo e vencer a etapa regional do Junior Tour.

Italo Ferreira venceu a etapa do Pro Junior da WSL, em 2011 (Foto: Basílio Ruy/Divulgação/IF15)

De 2015 até 2024, a WSL organizou, ao todo, na América do Sul, 25 etapas com os surfistas juniores. Em média, por ano, são realizados de quatro a cinco eventos. Em 2025, além da etapa inicial que dá a largada para a temporada, no Peru, já existem mais duas outras agendadas para o Brasil: o WSL Taína Pro entre os dias 13 e 16 de março, na Praia da Taíba, no Ceará; e o REMA Saquarema Surf Festival - Pro Junior entre os dias 12 e 20 de abril, em Saquarema, no Rio de Janeiro.