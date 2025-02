WSL: Italo Ferreira conquista etapa de Abu Dhabi e lidera ranking mundial

Italo Ferreira conquistou seu primeiro título em uma piscina de ondas, neste domingo (16), na etapa do Mundial de Surfe (WSL) em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O campeão olímpico e mundial brilhou na decisão ao superar o indonésio Rio Waida com um somatório de 17,27 pontos (8,67 + 8.60), duas notas excelentes.

continua após a publicidade

Com a conquista em Abu Dhabi, Italo Ferreira garantiu a liderança do ranking da WSL, reforçando o favoritismo na temporada. O brasileiro mostrou um grande domínio nas ondas artificiais e solidificou sua posição entre os melhores da liga.

➡️ Filipe Toledo sofre acidente em etapa da WSL e se irrita com fotógrafo

➡️ WSL: Mundial enfrenta polêmica com atleta bissexual em Abu Dhabi

Como foi a bateria entre Italo Ferreira e Rio Waida em Abu Dhabi?

Italo Ferreira conquistou seu primeiro título em piscina de ondas (Foto: Max Physick/World Surf League)

Em sua primeira direita, Italo Ferreira aplicou uma sequência de 12 manobras, combinando batidas potentes, um tubo encaixado e um reverse de finalização, o que garantiu um 8,67.

continua após a publicidade

À esquerda, o brasileiro se destacou ainda mais: ficou profundo no primeiro tubo, evitou o segundo para executar um Alley Oop perfeito, seguido de uma rasgada, invertendo a prancha, e um reverse no ar. A bela performance rendeu 8,60 pontos a Ítalo, consolidando sua vantagem.

Rio Waida ainda tentou reagir. O indonésio, que precisava de 9,44 pontos para virar a disputa, arriscou nas manobras e parecia estar no caminho certo, mas perdeu a conexão com a onda após realizar um aéreo reverse, recebendo 6,67. Com apenas uma tentativa restante, o surfista não tinha como alcançar Ítalo Ferreira no placar.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

WSL: Caitlin Simmers conquista etapa de Abu Dhabi

Caitlin Simmers em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos (Foto: Max Physick/World Surf League)

A atual campeã mundial continua a surpreender o mundo. Com apenas 18 anos, Caitlin Simmers superou a australiana Molly Picklum com uma exibição brilhante. A disputa foi bastante acirrada. A americana iniciou com uma nota 8,67 na direita e finalizou a bateria com 7,43 na esquerda. Com um total combinado de 16,10, Caitlin assegurou o título da etapa histórica no Oriente Médio.