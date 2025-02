Makai McNamara, surfista havaiano, sofreu um acidente grave enquanto surfava na onda no Havaí. O incidente, que ocorreu no último domingo (23), resultou em uma pancada na cabeça, o que deixou o atleta desacordado. Após as cenas fortes, Liam McNamara divulgou novas informações sobre o estado do filho após o acidente.

Uma equipe de salva-vidas e colegas retirou Makai McNamara da água, realizando os primeiros socorros na ainda areia. O grupo chegou a realizar massagem cardíaca e respiração boca a boca no surfista, antes de sua transferência para um hospital próximo na região de Pipeline, no Havaí.



Para tranquilizar a comunidade do surfe mundial, Liam McNamara divulgou um vídeo nesta segunda-feira (24). Segundo o pai de Makai, apesar da gravidade do acidente, seu filho "passa bem" e está em recuperação no Queen's Hospital.

McNamara ainda agradeceu pelo apoio e pelas orações direcionadas ao filho, além de expressar gratidão aos salva-vidas e a todos que auxiliaram no resgate. O pai também enfatizou a importância das orações contínuas para a recuperação completa de Makai.

- Eu só queria vir aqui, sei que é muito difícil fazer isso, mas ele está indo bem. Já se passaram 24h do acidente e ele está no caminho para a recuperação. Ele está recebendo um bom atendimento no Queen's Hospital. Ele sente a energia e o apoio de vocês e nós agradecemos a cada um de vocês pelo apoio. Agradeço aos salva-vidas e a todos que ajudaram. Ele permanecerá no hospital nos próximos dias e a única coisa que precisamos são orações contínuas - comentou Liam McNamara, em vídeo divulgado no Instagram.

A família McNamara tem um profundo envolvimento no surfe havaiano. Garrett McNamara, tio de Makai, é conhecido por ter surfado uma onda de 23,77 metros na Praia do Norte, em Nazaré, Portugal, em 2011. O recorde foi registrado no Guinness Book, o livro dos recordes, na época. Atualmente,a marca de maior onda surfada é mantido pelo alemão Sebastian Steudtner, com uma onda de 26,21 metros, também em Nazaré, em 2020.