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Iniciativa aproxima jovens do universo do automobilismo no Rio

Projeto reúne 20 estudantes do ensino médio técnico em shopping da Zona Norte da cidade

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 18:00
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Iniciativa aproxima jovens do automobilismo no Rio por meio do kart
Iniciativa aproxima jovens do automobilismo no Rio por meio do kart (Foto: Divulgação)

O automobilismo será tema de uma experiência de formação e inclusão para 20 estudantes do ensino médio técnico no Rio de Janeiro. No dia 17 de outubro, o "Meta Kart NorteShopping" receberá a primeira edição da Volta de Formação, iniciativa do Afropitstop que busca aproximar jovens do universo do kartismo e apresentar diferentes possibilidades de atuação profissional relacionadas ao esporte.

A atividade propõe ampliar a compreensão sobre o automobilismo para além das competições, utilizando o ambiente do kartódromo como espaço de aprendizagem, troca de conhecimentos e contato com novas perspectivas de carreira. A programação reunirá experiências relacionadas a áreas como engenharia, mecânica, comunicação e pilotagem, conectando a prática esportiva à educação, à ciência e à tecnologia.

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Os participantes são estudantes do ensino médio técnico em Telecomunicações. Durante a visita ao Meta Kart, eles poderão conhecer a estrutura e o funcionamento de um kartódromo e relacionar os conhecimentos adquiridos na formação escolar às atividades e às demandas de um ambiente esportivo.

Projeto conecta formação técnica e automobilismo

A Volta de Formação foi concebida para estimular a reflexão sobre o acesso ao automobilismo e as condições necessárias para ampliar a participação de diferentes públicos no esporte. A proposta parte da seguinte questão: "O que precisa mudar para que mais pessoas possam fazer parte do automobilismo?"

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A partir dessa reflexão, a iniciativa pretende criar oportunidades de escuta, participação e troca de experiências. Com o apoio de ferramentas pedagógicas, a atividade também busca valorizar os conhecimentos e as vivências que os jovens já possuem, além de estimular novas formas de compreender o universo da velocidade.

Piloto de kart #12 com capacete amarelo na pista interna, durante a Meta Kart Series 2026 - 13ª Etapa no Norte Shopping
Piloto de kart #12 com capacete amarelo na pista interna, durante a Meta Kart Series 2026 - 13ª Etapa no Norte Shopping (Foto: Divulgação)

Afropitstop busca ampliar o acesso ao esporte

A ação integra o eixo Formação e Experiências do Afropitstop, dedicado ao desenvolvimento de iniciativas que aproximem novos públicos do automobilismo e promovam outras formas de interação com o esporte.

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O projeto também atua na ampliação da presença de pessoas sub-representadas no automobilismo brasileiro. Nesse contexto, a formação e o acesso a experiências práticas são tratados como caminhos para ampliar perspectivas e contribuir para a construção de novas trajetórias no setor.

A primeira edição da Volta de Formação será realizada em parceria com o Meta Kart, espaço voltado ao kartismo e a experiências relacionadas ao universo da velocidade. A colaboração permite desenvolver a atividade dentro do próprio kartódromo, proporcionando aos estudantes contato direto com a estrutura e a dinâmica desse ambiente.

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Inclusão começa com acesso e pertencimento

A proposta do Afropitstop parte do entendimento de que ampliar a participação no automobilismo exige criar oportunidades para que novos públicos conheçam o esporte e reconheçam nele possibilidades de formação e atuação profissional.

Ao reunir educação técnica, vivência prática e reflexão sobre inclusão, a Volta de Formação busca estabelecer uma relação entre o kartismo e a comunidade, mostrando que o automobilismo também pode ser um espaço de aprendizagem e descoberta.

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A primeira edição, marcada para 17 de outubro, no Meta Kart NorteShopping, representa o início dessa proposta de aproximação entre jovens e o universo do automobilismo carioca.

Serviço

Data: sábado, 17 de outubro de 2026
Local: Meta Kart NorteShopping — Rio de Janeiro/RJ
Duração: 4 horas de atividade

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