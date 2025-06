O Indiana Pacers venceu o Oklahoma City Thunder por 111 a 110, pela primeira partida da série da final da NBA, na noite desta quinta-feira (6), no Paycom Center. A partida foi de superioridade dos mandantes, que ficaram à frente no placar durante todo o jogo, exceto no segundo final. A equipe de Indianápolis assumiu a ponta faltando apenas 0.3 segundos no cronômetro, com Tyrese Haliburton, que acertou uma cesta de dois pontos, virando o jogo. Com o resultado, o Pacers saiu na frente no confronto contra o time de Oklahoma.

continua após a publicidade

➡️Com grande atuação de Ana Cristina, Seleção Brasileira feminina domina EUA pela VNL

O segundo jogo da série será realizado no próximo domingo (8), no Paycom Center, em Oklahoma, às 21h (de Brasília). Os dois jogos seguintes serão disputados em Indianápolis, no Gainbridge Fieldhouse.

Como foi Thunder x Pacers?

O jogo começou com o Thunder aplicando muita pressão na bola, forçando erros do Pacers e gerando cestas. Nos primeiros minutos, o Thunder abriu 7 a 0 no placar. Com o tempo, as forças se equilibraram e o Pacers conseguiu igualar o placar, 10 a 10. No entanto, o Pacers não conseguiu segurar o impeto e "deixou" o Thunder abrir novamente uma vantagem na partida, 25 a 15. Shai Gilgeous-Alexander foi o cestinha do primeiro quarto com 12 pontos. A primeira parcial foi 29 a 20.

continua após a publicidade

O Pacers voltou com a bola de três bem quente no segundo quarto. O problema é que o Thunder continuou fazendo o dele e administrou a vantagem, conquistando a maior vantagem na partida, 39 a 28 (11 pontos). Siakam buscou, tentou e pontuou, mas a equipe comandada por Shai Gilgeous-Alexander seguiu implacável na defesa, forçando 19 turnovers da equipe do Pacers no primeiro tempo. A parcial da primeira etapa fechou com 12 pontos de vantagem para o Thunder, 57 a 45.

O terceiro quarto começou lá e cá, com as duas equipes pontuando bastante. Siakam e Shai travaram um duelo de cestinhas, 7 e 4, respectivamente, na primeira parte do quarto. A exemplo do que foi no primeiro tempo, Luguentz Dort chefiou o setor defensivo do Thunder, sendo imprescindível nos rebotes e roubos de bola. A diferença no terceiro quarto foi igual a do primeiro, nove pontos. A parcial foi de 85 a 76.

continua após a publicidade

O último quarto começou com o Thunder avassalador, mais uma vez. Em pouco tempo, a vantagem voltou para 32 pontos (101 a 69). Faltando cinco minutos para o fim, Mark Daigneault tirou as principais estrelas de quadra, visto que o jogo já estava decidido. Agora, só com jogadores de rotação em ambas as equipes, a diferença se manteve e o Thunder venceu o Timberwolves por 124 a 94.

Nada novo! Com cestas de um lado e de outro, o Oklahoma se manteve na frente, com muita contribuição de Caruso. Tyrese Haliburton, que ficou sumido durante boa parte do confronto, conseguiu ser mais participativo e distribuir algumas assistências para o Pacers. A partir do meio do quarto, o Pacers emplacou uma sequência boa de cestas seguidas, diminuindo a diferença para quatro pontos (100 a 96).

Com um final de jogo inacreditável, o Pacers marcou quatro cestas seguidas no minuto final, e, no último segundo de jogo, Tyrese Haliburton acertou uma cesta de dois pontos, virando o jogo para a equipe visitante. O Pacers ficou apenas uma vez a frente no placar, justamente na cesta da vitória. Placar final: 111 a 110.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte