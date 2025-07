O Brasil encerrou, neste domingo (20), a participação na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica. A Seleção Brasileira disputou duas finais em grupo e três individuais com Bárbara Domingos. Pela primeira vez na história do torneio, as brasileiras conquistaram o ouro na categoria geral de grupo e o bronze no aparelho 2 arcos e 3 bolas.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Copa do Mundo de Ginástica Rítmica de 2025 garantiu a primeira medalha de ouro para o Brasil na modalidade geral de grupo. A equipe do Brasil somou 52.850 pontos nas duas séries no último sábado (19), superando Japão e China, que completaram o pódio.

Mais uma vez conquistando medalha, o Brasil se firmou no terceiro lugar na final de aparelhos de 2 arcos e 3 bolas e garantiu a pontuação 27.500. A vencedora da categoria foi a equipe da China, com 28.200 de nota. Na final de equipes de 5 fitas, a equipe brasileira ficou na sétima colocação e acumulou 19.250 de nota. A campeã foi a Itália, com 25.450.

continua após a publicidade

➡️Seleção Brasileira celebra avanço na VNL masculina e projeta próxima fase; veja

Estrela da Seleção Brasileira, Bárbara Domingos disputou as finais individuais de arco, bola e fita, mas não atingiu a pontuação necessária para conquistar pódio. Na primeira competição do dia, na categoria arco, a curitibana recebeu a nota 27.450 e terminou na sétima colocação. A vencedora da modalidade foi a italiana Sofia Raffaeli, com 30.100 pontos.

Já na bola, Babi conquistou sua melhor posição do dia e terminou em sexto lugar. A brasileira acumulou 28.500 pontos, enquanto a campeã Darja Varfolomeev da Alemanha garantiu a nota de 30.300. Na última final individual do torneio, a fita, Bárbara Domingos garantiu 25.650 pontos e terminou na sétima colocação. Tara Dragas da Itália foi a vitoriosa com 28.800.

continua após a publicidade

A competição em Milão serviu como preparação para o Campeonato Mundial, que acontecerá no Rio de Janeiro entre 20 e 24 de agosto deste ano.