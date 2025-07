O amor é lindo, e o amor em comum pelas corridas também. Após completarem juntos os 21 km da corrida Uphill Cristo Redentor, neste domingo (20), o atleta Rodrigo Marques, de 40 anos, pediu a namorada Juliana Adão, de 39, em casamento, aos pés do monumento no Corcovado, Rio de Janeiro. A data coincidiu com o aniversário de um ano de relacionamento do casal.

continua após a publicidade

➡️ Duas vezes no pódio, Brasil encerra participação na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica

Rodrigo correu todo o percurso com a caixinha das alianças guardada dentro do short. O momento surpreendeu Juliana e emocionou os espectadores que acompanhavam a cena.

— Quando vi que a etapa seria no dia do nosso aniversário de um ano de namoro, não pensei duas vezes. Ainda mais que o Corcovado faz parte da nossa vida, costumamos treinar aqui e vemos o Cristo da janela do apartamento. Quem sabe a gente não volta aqui para se casar no Uphill 2026... — disse Rodrigo.

continua após a publicidade

A prova reuniu cerca de 1.500 atletas distribuídos em percursos de 5, 10 e 21 km. O Uphill Cristo Redentor é conhecido por ser a única corrida que termina aos pés do monumento, incluindo em seu trajeto os 220 degraus da escadaria.

Rodrigo Marques e Juliana Adão na Uphill Cristo Redentor (foto: Beto Noval/Divulgação)

História de amor com muitas corridas

Juliana, professora de educação física, tornou-se treinadora do namorado, que passou a se dedicar a corridas de maior distância.

— Acabei virando treinadora dele, que se apaixonou por corridas de subida. Como professora de educação física, tenho o esporte no sangue e faço ultramaratonas. Em agosto irei à França para uma prova de 100 quilômetros — afirmou.

continua após a publicidade

Sobre o momento do pedido, Juliana declarou: "

— No fim do percurso, já estava com a respiração ofegante. Quando ele me mostrou as alianças, aí que o ar faltou mesmo....

Na estação do Trem do Corcovado foi inaugurada uma exposição de fotos das edições anteriores do Uphill pelo Brasil, que ficará em cartaz até o dia 25 deste mês, com entrada gratuita.

O circuito Uphill, realizado desde 2013 pela X3m, terá sua próxima etapa na Serra do Mar, em São Paulo, no dia 28 de setembro, com percursos de cinco e dez quilômetros. As inscrições estão abertas no link uphillbr.com.br.

— Escolhemos novamente a deslumbrante Estrada Velha de Santos como cenário, um local desafiador e carregado de histórias. Inaugurada em 1841 como Estrada da Maioridade, em homenagem a Dom Pedro II, preserva um importante capítulo da História do Brasil em suas curvas e subidas íngremes — explicou Renata Rollin, Gerente de Projeto do evento.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte